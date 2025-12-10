Nba Cup, Orlando e New York volano in semifinale: Miami e Toronto ko

WASHINGTON (STATI UNITI) - Sono gli Orlando Magic e i New York Knicks le prime due squadre qualificate per la Final Four della Nba Cup 2025. Nella notte sono andati in scena i due quarti di finale della Eastern Conference. Finisce il cammino di Simone Fontecchio e compagni con i Magic che si aggiudicano il derby della Florida contro Miami per 117-108 in cui l’azzurro non riesce ad andare a referto nei sette minuti di impiego. Grande prova di Desmond Bane, che chiude con 37 punti, ottimo il contributo del rientrante Paolo Banchero (18 punti) e di Jalen Suggs (20).