Nba Cup, Orlando e New York volano in semifinale: Miami e Toronto ko
WASHINGTON (STATI UNITI) - Sono gli Orlando Magic e i New York Knicks le prime due squadre qualificate per la Final Four della Nba Cup 2025. Nella notte sono andati in scena i due quarti di finale della Eastern Conference. Finisce il cammino di Simone Fontecchio e compagni con i Magic che si aggiudicano il derby della Florida contro Miami per 117-108 in cui l’azzurro non riesce ad andare a referto nei sette minuti di impiego. Grande prova di Desmond Bane, che chiude con 37 punti, ottimo il contributo del rientrante Paolo Banchero (18 punti) e di Jalen Suggs (20).
Nba Cup, in semifinale anche New York: Toronto ko
Si qualificano per le semifinali anche i New York Knicks che espugnano il parquet di Toronto per 117-101 con una grande prova di squadra. Spiccano i 35 punti di Jalen Brunson, i 21 di Josh Hart e la doppia doppia da urlo di Karl Anthony Towns (14 punti e 16 rimbalzi). Il quadro dei quarti di finale si completerà questa notte con i due match della Western Conference: gli Oklahoma City Thunder, campioni Nba in carica, attendono i Phoenix Suns mentre i Lakers ospitano i San Antonio Spurs.