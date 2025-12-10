Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nba Cup, Orlando e New York volano in semifinale: Miami e Toronto ko

Sono Magic e Knicks le prime due squadre qualificate per la Final Four. Eliminati Raptors e Heat: sette minuti in campo (senza punti) per Fontecchio
2 min

WASHINGTON (STATI UNITI) - Sono gli Orlando Magic e i New York Knicks le prime due squadre qualificate per la Final Four della Nba Cup 2025. Nella notte sono andati in scena i due quarti di finale della Eastern Conference. Finisce il cammino di Simone Fontecchio e compagni con i Magic che si aggiudicano il derby della Florida contro Miami per 117-108 in cui l’azzurro non riesce ad andare a referto nei sette minuti di impiego. Grande prova di Desmond Bane, che chiude con 37 punti, ottimo il contributo del rientrante Paolo Banchero (18 punti) e di Jalen Suggs (20).

Nba Cup, in semifinale anche New York: Toronto ko

Si qualificano per le semifinali anche i New York Knicks che espugnano il parquet di Toronto per 117-101 con una grande prova di squadra. Spiccano i 35 punti di Jalen Brunson, i 21 di Josh Hart e la doppia doppia da urlo di Karl Anthony Towns (14 punti e 16 rimbalzi). Il quadro dei quarti di finale si completerà questa notte con i due match della Western Conference: gli Oklahoma City Thunder, campioni Nba in carica, attendono i Phoenix Suns mentre i Lakers ospitano i San Antonio Spurs.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Nba, Minnesota koJames e Doncic trascinano i Lakers

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS