Nba Cup, Oklahoma e San Antonio volano in semifinale. Lakers ko con un super Doncic

Si completa il quadro delle semifinali della Nba Cup 2025. Al Paycom Center Oklahoma City demolisce Phoenix nei quarti: 138-89 per i Thunder (24esima vittoria in 25 partite stagionali), che conducono la partita dall'inizio alla fine e mandano ben sei giocatori in doppia cifra. Guida il gruppo il solito Shai Gilgeous-Alexander con 28 punti e 8 assist in soli 27 minuti sul parquet. Lo segue Chet Holmgren con 24 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Jalen Williams (15+5+5) e Luguentz Dort (12 punti+4 assist). Sponda Suns, buona prestazione per Dillon Brooks (16 punti). Oklahoma si giocherà un posto in finale con San Antonio.