giovedì 11 dicembre 2025
Nba Cup, Oklahoma e San Antonio volano in semifinale. Lakers ko con un super Doncic© APS

Nba Cup, Oklahoma e San Antonio volano in semifinale. Lakers ko con un super Doncic

Eliminata la franchigia di Los Angeles nonostante una doppia doppia di LeBron James: saranno i Thunder e gli Spurs a giocarsi un posto in finale
1 min
Si completa il quadro delle semifinali della Nba Cup 2025. Al Paycom Center Oklahoma City demolisce Phoenix nei quarti: 138-89 per i Thunder (24esima vittoria in 25 partite stagionali), che conducono la partita dall'inizio alla fine e mandano ben sei giocatori in doppia cifra. Guida il gruppo il solito Shai Gilgeous-Alexander con 28 punti e 8 assist in soli 27 minuti sul parquet. Lo segue Chet Holmgren con 24 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Jalen Williams (15+5+5) e Luguentz Dort (12 punti+4 assist). Sponda Suns, buona prestazione per Dillon Brooks (16 punti). Oklahoma si giocherà un posto in finale con San Antonio.

Super Doncic e LeBron, ma non basta: San Antonio in semifinale

Gli Spurs raggiungono la semifinale battendo i Los Angeles Lakers in trasferta 132-119. Assente Victor Wembanyama, la scena se la prende Stephon Castle con 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. De'Aaron Fox aggiunge 20 punti. Lakers ko nonostante i 35 punti e 8 assist di Luka Doncic e la doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi di LeBron James. In semifinale sarà Okc-San Antonio, dall'altra parte del tabellone invece Orlando-New York: appuntamento fissato a sabato 13 dicembre a Las Vegas.

