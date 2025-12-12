Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
NBA, Houston affonda i Clippers, Jokic trascina Denver. Boston cade a Milwaukee© APS

NBA, Houston affonda i Clippers, Jokic trascina Denver. Boston cade a Milwaukee

Continua il momento nero della squadra di Los Angeles. New Orleans torna a sorridere
2 min

Prosegue la crisi dei Los Angeles Clippers, che incassano un’altra sconfitta nel campionato NBA e scivolano sempre più in basso nella classifica della Western Conference. La squadra californiana è stata battuta di misura dagli Houston Rockets per 115-113 al termine di una gara combattuta fino all’ultimo secondo. A nulla è servito il canestro del pareggio di James Harden a 37 secondi dalla sirena finale: Houston ha trovato la giocata decisiva grazie al rimbalzo offensivo di Amen Thompson proprio allo scadere. I Rockets hanno costruito il successo soprattutto sulla solidità di Alperen Sengun, autore di una prestazione da 22 punti e 15 rimbalzi. Dall’altra parte Ivica Zubac ha provato a tenere a galla i Clippers con 33 punti, mentre Kawhi Leonard ne ha aggiunti 24, ma non è bastato. Con questo ko Los Angeles scende al 14° posto a Ovest, mentre Houston consolida il terzo posto. Davanti ai Rockets restano i Denver Nuggets, che continuano a viaggiare ad alti ritmi. La squadra del Colorado ha travolto i Sacramento Kings 136-103 grazie all’ennesima prova dominante di Nikola Jokic. Il centro serbo ha sfiorato la tripla doppia chiudendo con 36 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, confermandosi ancora una volta il perno assoluto dei Nuggets.

Gli altri risultati

Torna finalmente il sorriso anche in casa New Orleans Pelicans, che interrompono una lunga striscia negativa di sette sconfitte consecutive superando Portland con un netto 143-120, in una gara controllata sin dalle prime battute. Si ferma invece la corsa dei Boston Celtics, reduci da cinque vittorie consecutive. La squadra guidata da Jaylen Brown, autore di 30 punti, è stata sconfitta a Milwaukee per 116-101, cedendo il passo ai Bucks in una sfida dal peso specifico importante per gli equilibri della Eastern Conference.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Luiss Basket, dodicesima vittoria in campionatoNba Cup, Oklahoma e San Antonio volano in semifinale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS