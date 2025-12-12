NBA, Houston affonda i Clippers, Jokic trascina Denver. Boston cade a Milwaukee
Prosegue la crisi dei Los Angeles Clippers, che incassano un’altra sconfitta nel campionato NBA e scivolano sempre più in basso nella classifica della Western Conference. La squadra californiana è stata battuta di misura dagli Houston Rockets per 115-113 al termine di una gara combattuta fino all’ultimo secondo. A nulla è servito il canestro del pareggio di James Harden a 37 secondi dalla sirena finale: Houston ha trovato la giocata decisiva grazie al rimbalzo offensivo di Amen Thompson proprio allo scadere. I Rockets hanno costruito il successo soprattutto sulla solidità di Alperen Sengun, autore di una prestazione da 22 punti e 15 rimbalzi. Dall’altra parte Ivica Zubac ha provato a tenere a galla i Clippers con 33 punti, mentre Kawhi Leonard ne ha aggiunti 24, ma non è bastato. Con questo ko Los Angeles scende al 14° posto a Ovest, mentre Houston consolida il terzo posto. Davanti ai Rockets restano i Denver Nuggets, che continuano a viaggiare ad alti ritmi. La squadra del Colorado ha travolto i Sacramento Kings 136-103 grazie all’ennesima prova dominante di Nikola Jokic. Il centro serbo ha sfiorato la tripla doppia chiudendo con 36 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, confermandosi ancora una volta il perno assoluto dei Nuggets.
Gli altri risultati
Torna finalmente il sorriso anche in casa New Orleans Pelicans, che interrompono una lunga striscia negativa di sette sconfitte consecutive superando Portland con un netto 143-120, in una gara controllata sin dalle prime battute. Si ferma invece la corsa dei Boston Celtics, reduci da cinque vittorie consecutive. La squadra guidata da Jaylen Brown, autore di 30 punti, è stata sconfitta a Milwaukee per 116-101, cedendo il passo ai Bucks in una sfida dal peso specifico importante per gli equilibri della Eastern Conference.