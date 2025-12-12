NBA, Houston affonda i Clippers, Jokic trascina Denver. Boston cade a Milwaukee

Prosegue la crisi dei Los Angeles Clippers, che incassano un’altra sconfitta nel campionato NBA e scivolano sempre più in basso nella classifica della Western Conference. La squadra californiana è stata battuta di misura dagli Houston Rockets per 115-113 al termine di una gara combattuta fino all’ultimo secondo. A nulla è servito il canestro del pareggio di James Harden a 37 secondi dalla sirena finale: Houston ha trovato la giocata decisiva grazie al rimbalzo offensivo di Amen Thompson proprio allo scadere. I Rockets hanno costruito il successo soprattutto sulla solidità di Alperen Sengun, autore di una prestazione da 22 punti e 15 rimbalzi. Dall’altra parte Ivica Zubac ha provato a tenere a galla i Clippers con 33 punti, mentre Kawhi Leonard ne ha aggiunti 24, ma non è bastato. Con questo ko Los Angeles scende al 14° posto a Ovest, mentre Houston consolida il terzo posto. Davanti ai Rockets restano i Denver Nuggets, che continuano a viaggiare ad alti ritmi. La squadra del Colorado ha travolto i Sacramento Kings 136-103 grazie all’ennesima prova dominante di Nikola Jokic. Il centro serbo ha sfiorato la tripla doppia chiudendo con 36 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, confermandosi ancora una volta il perno assoluto dei Nuggets.