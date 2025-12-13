Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Nba, Mitchell trascina Cleveland: i Bulls tornano a vincere© APS

Nba, Mitchell trascina Cleveland: i Bulls tornano a vincere

Chicago interrompe una serie di sette sconfitte consecutive, sconfiggendo Charlotte
1 min

Nell'ultimo turno Nba si registra il successo di Detroit, che batte nettamente Atlanta (al quarto ko consecutivo) con il punteggio di 142-115: nove i giocatori in doppia cifra, con Stewart protagonista di 17 punti. Cleveland batte Washington 130-126 grazie ad un super Donovan Mitchell, autore di 48 punti. Non bastano ai Wizards i 54 punti combinati da Carrington e McCollum per evitare il quarto ko consecutivo.

I Chicago Bulls tornano a vincere

Philadelphia batte Indiana in casa 115-105, grazie ai 39 punti di Joel Embiid. Dopo sette ko consecutivi tornano al successo i Chicago Bulls, che sconfiggono 129-126 Charlotte, guidati dall'australiano Josh Giddey con 26 punti, 7 rimbalzi e 11 assist. Nonostante il ritorno in campo di  Ja Morant,  Memphis si arrende in casa a Utah. Termina 130-126 per i Jazz, grazie a un Keyonte George da 39 punti e 8 assist.

 

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

NBA, Houston affonda i ClippersNba Cup, Oklahoma e San Antonio in semifinale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS