Nba, Mitchell trascina Cleveland: i Bulls tornano a vincere
Nell'ultimo turno Nba si registra il successo di Detroit, che batte nettamente Atlanta (al quarto ko consecutivo) con il punteggio di 142-115: nove i giocatori in doppia cifra, con Stewart protagonista di 17 punti. Cleveland batte Washington 130-126 grazie ad un super Donovan Mitchell, autore di 48 punti. Non bastano ai Wizards i 54 punti combinati da Carrington e McCollum per evitare il quarto ko consecutivo.
I Chicago Bulls tornano a vincere
Philadelphia batte Indiana in casa 115-105, grazie ai 39 punti di Joel Embiid. Dopo sette ko consecutivi tornano al successo i Chicago Bulls, che sconfiggono 129-126 Charlotte, guidati dall'australiano Josh Giddey con 26 punti, 7 rimbalzi e 11 assist. Nonostante il ritorno in campo di Ja Morant, Memphis si arrende in casa a Utah. Termina 130-126 per i Jazz, grazie a un Keyonte George da 39 punti e 8 assist.