domenica 14 dicembre 2025
Nba Cup, Brunson e Wembanyama show: saranno Knicks e Spurs a sfidarsi in finale

Il playmaker trascina la squadra di New York contro gli Orlando Magic, il francese torna in campo dopo 12 gare ed è protagonista contro gli Oklahoma City Thunder
ROMA - Saranno i Knicks di New York e gli Spurs di San Antonio a giocarsi (nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre) la finale di Nba Cup, dalla quale uscirà la terza vincitrice diversa in tre anni dopo Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks: questo il verdetto delle due semifinali.

Nba, Brunson trascina i Knicks in finale: battuti i Magic

Nella prima semifinale alla T-Mobile Arena di Las Vegas, sede anche della partita che varrà il titolo, i New York Knicks hanno battuto gli Orlando Magic con il punteggio di 132-120. il playmaker Jalen Brunson è stato mattatore assoluto con una prestazione da 40 punti (massimo stagionale) e 8 assist, supportato alla grande dai 29 punti (e 8 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns e dai 24 di OG Anunoby. In una partita che continui sorpassi e controsorpassi nel punteggio, a risultare decisivo è stato un parziale di 0-10 a favore dei Knicks nel terzo quarto, il parziale in cui Orlando ha dovuto fare a meno di Jalen Suggs (uscito per un dolore all'anca sinistra dopo che, fino a quel momento, aveva realizzato 26 punti e 7 assist). Ai Magic non sono invece bastati i 25 punti di Paolo Banchero, che ha messo a referto anche 8 rimbalzi.

Torna Wembanyama e gli Spurs fermano i Thunder

Nella seconda partita, invece, Las Vegas si è conferma tabù per Oklahoma City che è stata battuta dai San Antonio Spurs con il punteggio di 111-109: dopo aver perso in finale lo scorso anno, questa volta i Thunder sono usciti un turno prima nonostante fossero in un momento di forma strepitoso, con sedici vittorie consecutive alle spalle. Al di là del solito Shai Gilgeous-Alexander, autore di 29 punti, c'è stato poco altro; un dato che pesa come un macigno nella sconfitta è il 9/37 da tre, una serata storta dall'arco che ha riguardato anche il canadese (1/7). Gli Spurs ne hanno approfittato e, a forza di parziali, prima si sono rimessi in partita dopo un avvio complicato e poi hanno effettuato il sorpasso. Ben quattro i giocatori sopra i 20 punti: Devin Vassell (23), De'Aaron Fox (22), Stephon Castle (22)  ma soprattutto il francese Victor Wembanyama, che è tornato in campo dopo 12 partite e capace di sfiorare la doppia doppia dalla panchina (22 punti e 9 rimbalzi).

 

 

 

