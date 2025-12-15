Nba: super Curry non basta a Golden State, LeBron James salva i Lakers
ROMA - Talenti senza tempo quelli di Stephen Curry e LeBron James, che hanno dato spettacolo con le rispettive squadre in due dei diversi match della Nba andati in scena nella notte italiana.
Super Curry non basta a Golden State, Lakers salvati da LeBron
Leggenda Nba ancora in attività, Curry ha mostrato il meglio di sé. Contro Portland il 37enne americano ha messo a segno 48 punti in una prestazione-show che non è bastata però a evitare a Golden State la sconfitta per 136-131: a trascinare i Blazers ci hanno pensato Jerami Grant Shaedon Sharpe (35 punti per entrambi. Gli Warriors rimangono ottavi nella Western Conference. Dopo che i Phoenix Suns hanno recuperato uno svantaggio di 20 punti nell'ultimo quarto e sono passati anche in vantaggio a 12 secondi dalla fine, i Los Angeles Lakers hanno prevalso per 116-114. Il quintetto californiano ringrazia il 40enne LeBron James che, a segno con tre tiri liberi decisivi a 3 secondi dalla fine, ha totalizzato 26 punti, 3 rimbalzi e 4 assist, subentrando a Luka Doncic (29 punti, 6 assist).
Atlanta supera Philadelphia, Charlotte batte Cleveland
In una partita molto combattuta gli Atlanta Hawks hanno superato i Philadelphia 76ers (120-117). Contro i 35 punti di Paul George, Jalen Johnson ha realizzato la sua quarta tripla doppia consecutiva (12 punti, 10 rimbalzi, 12 assist): è il secondo in questa stagione dopo Nikola Jokic. I 76ers senza Tyrese Maxey non sono riusciti a segnare nell'ultimo minuto di partita. Tra gli altri talenti selezionati a giugno durante il draft Kon Knueppel, la quarta scelta, sta costruendo una solida base per il premio di Rookie dell'ann: il ventenne ha brillato ancora una volta con 29 punti contribuendo alla vittoria degli Charlotte Hornets sui Cleveland Cavaliers (119-111).
Nba, gli altri risultati della notte italiana
Nelle altre partite del campionato Nba, seconda vittoria consecutiva per i Pelicans, che si godono il ritorno in campo di Zion Williamson decisivo. New Orleans chiude 114-104 in casa dei Bulls che incassano l'ennesimo ko. L'assenza di Anthony Edwards non ferma Minnesota, che grazie ai 24 punti con 9 rimbalzi di Julius Randle, i 21 di Jaden McDaniels e i 20 di Naz Reid vince la settima partita nelle ultime otto, battendo i Sacramento Kings (117-103). I Brooklyn Nets travolgono i Bucks (127-82): gara da dimenticare per Milwaukee, che mette a referto i 20 punti di Gary Trent e poco altro. Successo di Washington in casa di Indiana (89-108).
