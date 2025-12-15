Nba: super Curry non basta a Golden State, LeBron James salva i Lakers

Super Curry non basta a Golden State, Lakers salvati da LeBron

Leggenda Nba ancora in attività, Curry ha mostrato il meglio di sé. Contro Portland il 37enne americano ha messo a segno 48 punti in una prestazione-show che non è bastata però a evitare a Golden State la sconfitta per 136-131: a trascinare i Blazers ci hanno pensato Jerami Grant Shaedon Sharpe (35 punti per entrambi. Gli Warriors rimangono ottavi nella Western Conference. Dopo che i Phoenix Suns hanno recuperato uno svantaggio di 20 punti nell'ultimo quarto e sono passati anche in vantaggio a 12 secondi dalla fine, i Los Angeles Lakers hanno prevalso per 116-114. Il quintetto californiano ringrazia il 40enne LeBron James che, a segno con tre tiri liberi decisivi a 3 secondi dalla fine, ha totalizzato 26 punti, 3 rimbalzi e 4 assist, subentrando a Luka Doncic (29 punti, 6 assist).