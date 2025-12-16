Nba, super Jokic trascina Denver: tripla doppia da urlo, Houston ko. Colpo Detroit a Boston
Prosegue la regular season di Nba (cinque le gare disputate nella notte). Nella sfida tra i centri più in forma della lega, Nikola Jokic ha la meglio su Alperen Sengun. Il serbo trascina Denver al successo casalingo all'overtime su Houston (128-125) grazie a una sensazionale tripla doppia da 39 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Il turco ribatte colpo su colpo e chiude il suo match con 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist: numeri da urlo che però non bastano per evitare il ko ai Rockets (il secondo nelle ultime tre uscite). Colpo grosso di Detroit che passa a Boston con il risultato di 112-105. Quarta vittoria consecutiva per i Pistons con il solito Cade Cunningham, autore di una doppia doppia da 32 punti e 10 assist. Celtics ko al TD Garden nonostante i 34 di Jaylen Brown e i 31 di Derrick White.
Nba, Miami ko: Fontecchio non incide
Nelle altre gare disputate nella notte oltreoceano spicca il successo casalingo di Utah che regola Dallas 140-133. Jazz trascinati da Keyonte George e Lauri Markannen, a referto rispettivamente con 37 e 33 punti. Il career high del rookie Cooper Flagg (42 punti, 7 rimbalzi, 6 assist) non evita ai Mavericks la sconfitta a Salt Lake City. Sorride anche Toronto, corsara a Miami. In Florida finisce 106-96 per i Raptors, che tornano a vincere dopo quattro ko di fila: 28 punti per Brandon Ingram e doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi per Scottie Barnes. Tra gli Heat 26 minuti in campo per Simone Fontecchio, partito in quintetto titolare, che chiude con 3 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Infine, ko interno per i Los Angeles Clippers contro Memphis: 121-103 il risultato finale per i Grizzlies, trascinati da un Jaren Jackson Jr da 31 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Nona sconfitta nelle ultime dieci per i californiani sempre più in crisi.