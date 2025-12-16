Nba, super Jokic trascina Denver: tripla doppia da urlo, Houston ko. Colpo Detroit a Boston

Prosegue la regular season di Nba (cinque le gare disputate nella notte). Nella sfida tra i centri più in forma della lega, Nikola Jokic ha la meglio su Alperen Sengun. Il serbo trascina Denver al successo casalingo all'overtime su Houston (128-125) grazie a una sensazionale tripla doppia da 39 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Il turco ribatte colpo su colpo e chiude il suo match con 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist: numeri da urlo che però non bastano per evitare il ko ai Rockets (il secondo nelle ultime tre uscite). Colpo grosso di Detroit che passa a Boston con il risultato di 112-105. Quarta vittoria consecutiva per i Pistons con il solito Cade Cunningham, autore di una doppia doppia da 32 punti e 10 assist. Celtics ko al TD Garden nonostante i 34 di Jaylen Brown e i 31 di Derrick White.