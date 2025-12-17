Trionfo New York in Nba Cup: San Antonio ko 124-113, Brunson eletto Mvp

LAS VEGAS (STATI UNITI) - I New York Knicks superano i San Antonio Spurs e vincono la terza edizione della Nba Cup. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, i Knicks hanno la meglio con il risultato di 124-113. Match all'insegna dell'equilibrio fino al terzo quarto quando gli Spurs mettono la freccia e volano sul +5 (89-94), ma nel momento decisivo, ovvero nell'ultimo parziale, New York accelera con forza e mette le mani sulla partita con un parziale di 35-19. Lo fa nel segno di OG Anunoby, che sale in cattedra nei momenti decisivi e chiude la partita con all'attivo 28 punti frutto del 59% dal campo (10/17) e il 50% da tre (5/10), oltre a 9 rimbalzi. Il vero protagonista della serata è però Jalen Brunson che, dopo aver segnato 40 punti in semifinale contro gli Orlando Magic, chiude la sua serata con 25 punti, 4 rimbalzi e 8 assist e giocate di alto livello nel momento topico del match. Una prova da urlo che vale al playmaker mancino classe 1996 il titolo di Mvp della competizione. Dopo 52 anni di attesa, la Grande Mela 'a spicchi' esulta e interrompe un lungo digiuno senza successi: era infatti dal 1973 (anno dell'ultimo titolo Nba) che i tifosi newyorkesi non festeggiavano la conquista di un trofeo. I Knicks scrivono così il proprio nome nell'albo d'oro della competizione dopo i successi dei Los Angeles Lakers e dei Milwaukee Bucks.