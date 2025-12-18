Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nba, Cleveland cade a Chicago: White trascina i Bulls. Grizzlies corsari a Minneapolis

Seconda sconfitta consecutiva per i Cavs ai quali non bastano i 32 punti del solito Mitchell. Memphis piega i Timberwolves: decisive le doppie doppie del duo Jackson Jr.-Landale
2 min
TagsNba

WASHINGTON (STATI UNITI) - Dopo il trionfo in Nba Cup dei New York Knicks (124-113 sui San Antonio Spurs), riprende la regular season del campionato con due sole partite in programma. Sorpresa Cleveland che incassa la seconda sconfitta di fila, complice il ko a Chicago (127-111). Tre giocatori oltre i 20 punti per i Bulls: Coby White top scorer del match con 25, lo segue Josh Giddey con una tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 11 assist e Nikola Vucevic, decisivo 20 punti e 9 rimbalzi. Ai Cavs non bastano i 32 punti di Donovan Mitchell e i 21 di Jaylon Tyson.

Grizzlies corsari a Minneapolis: Jackson Jr. e Landale show!

Nell'altro match disputato nella notte oltreoceano spicca il successo esterno di Memphis. I Grizzlies passano sul parquet di Minnesota: 116-110 per gli ospiti, trascinati dalle esaltanti doppie doppie di Jaren Jackson Jr. (28 punti e 12 rimbalzi) e Jock Landale (20 punti e 10 rimbalzi dalla panchina). Assenti Anthony Edwards e Mike Conley, ai Timberwolves non basta la buona prova di Julius Randle (21 punti) per evitare il ko. Per l'italo-statunitense Donte DiVincenzo 19 punti, 11 rimbalzi e 4 assist in 37 minuti sul parquet. Doppia doppia anche per Rudy Gobert, a referto con 16 punti e 16 rimbalzi.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Trionfo New York in Nba CupSuper Jokic trascina Denver

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS