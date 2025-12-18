Nba, Cleveland cade a Chicago: White trascina i Bulls. Grizzlies corsari a Minneapolis
WASHINGTON (STATI UNITI) - Dopo il trionfo in Nba Cup dei New York Knicks (124-113 sui San Antonio Spurs), riprende la regular season del campionato con due sole partite in programma. Sorpresa Cleveland che incassa la seconda sconfitta di fila, complice il ko a Chicago (127-111). Tre giocatori oltre i 20 punti per i Bulls: Coby White top scorer del match con 25, lo segue Josh Giddey con una tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 11 assist e Nikola Vucevic, decisivo 20 punti e 9 rimbalzi. Ai Cavs non bastano i 32 punti di Donovan Mitchell e i 21 di Jaylon Tyson.
Grizzlies corsari a Minneapolis: Jackson Jr. e Landale show!
Nell'altro match disputato nella notte oltreoceano spicca il successo esterno di Memphis. I Grizzlies passano sul parquet di Minnesota: 116-110 per gli ospiti, trascinati dalle esaltanti doppie doppie di Jaren Jackson Jr. (28 punti e 12 rimbalzi) e Jock Landale (20 punti e 10 rimbalzi dalla panchina). Assenti Anthony Edwards e Mike Conley, ai Timberwolves non basta la buona prova di Julius Randle (21 punti) per evitare il ko. Per l'italo-statunitense Donte DiVincenzo 19 punti, 11 rimbalzi e 4 assist in 37 minuti sul parquet. Doppia doppia anche per Rudy Gobert, a referto con 16 punti e 16 rimbalzi.