Nba, Doncic trascina i Lakers: Dallas batte i Pistons
Trascinati da un Luka Doncic eccezionale (tripla doppia con 45 punti, 11 rimbalzi e 14 assist), i Lakers si impongono 143-135 sugli Utah Jazz. Da registrare anche i 28 punti di LeBron James. Grazie ad un sontuoso Cooper Flagg (23 punti e 10 rimbalzi), Dallas vince su Detroit 116-114 dopo un supplementare. Successo anche per New York che ha superato gli Indiana Pacers (che nel terzo quarto erano a più sedici) 114-113 grazie a una tripla di Jalen Brunson a quattro secondi dalla fine.
Fontecchio festeggia, Jokic si esalta
Oklahoma batte i Clippers 122-101, mentre i Nuggets ottengono la ventesima vittoria stagionale sconfiggendo i Magic 126-115. Sugli scudi Nikola Jokic, che realizza una tripla doppia (23 punti, 11 rimbalzi e 13 assist). Miami batte in trasferta i Brooklyn Nets (106-95), con Simone Fontecchio autore di 7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Portland sconfigge Sacramento 134-133, Phoenix si impone su Golden State 99-98. Vincono anche gli Spurs (119-94 su Washington) con Victor Wembanyama a cui bastano 17 minuti per mettere assieme 15 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate. Vittorie anche per Toronto (111-105 in casa di Milwaukee), i Pelicans (133-128 con gli Houston Rockest) e Charlotte che batte Atlanta 133-126