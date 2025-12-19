Nba, Doncic trascina i Lakers: Dallas batte i Pistons

Trascinati da un Luka Doncic eccezionale (tripla doppia con 45 punti, 11 rimbalzi e 14 assist), i Lakers si impongono 143-135 sugli Utah Jazz. Da registrare anche i 28 punti di LeBron James. Grazie ad un sontuoso Cooper Flagg (23 punti e 10 rimbalzi), Dallas vince su Detroit 116-114 dopo un supplementare. Successo anche per New York che ha superato gli Indiana Pacers (che nel terzo quarto erano a più sedici) 114-113 grazie a una tripla di Jalen Brunson a quattro secondi dalla fine.