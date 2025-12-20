Nba, Edwards punisce Oklahoma con una tripla allo scadere: Fontecchio non basta a Miami

Anthony Edwards trascina Minnesota, nel successo contro i campioni in carica di Oklahoma. Con i Thunder avanti 107-105, la stella dei Timberwolves segna la tripla per portare avanti i suoi. Poi è protagonista di due giocate difensive decisive ai danni dell'Mvp della scorsa stagione Shai Gilgeous-Alexander: una stoppata su un suo tiro in penetrazione e una palla rubata che ha messo in sicurezza la vittoria dei Timberwolves. Edwards chiude con 26 punti e 12 rimbalzi.