Nba, Edwards punisce Oklahoma con una tripla allo scadere: Fontecchio non basta a Miami
Anthony Edwards trascina Minnesota, nel successo contro i campioni in carica di Oklahoma. Con i Thunder avanti 107-105, la stella dei Timberwolves segna la tripla per portare avanti i suoi. Poi è protagonista di due giocate difensive decisive ai danni dell'Mvp della scorsa stagione Shai Gilgeous-Alexander: una stoppata su un suo tiro in penetrazione e una palla rubata che ha messo in sicurezza la vittoria dei Timberwolves. Edwards chiude con 26 punti e 12 rimbalzi.
Fontecchio non basta a Miami
Nonostante un orttimo Simone Fontecchio, autore di 12 punti (4/9 da 3, con un 31% complessivo al tiro), Miami cade sul campo Boston Celtics, trascinati da Derrick White, autore di 33 punti. Vittoria convincente (126-98) per i San Antonio Spurs sul paquest di Atlanta, mentre i Philadelphia 76ers battono i New York Knicks 116 a 107, con 30 punti di Tyrese Maxey. Vittoria esterna anche per i Chicago Bulls, che si impongono col punteggio di 136-125 sul campo dei Cleveland Cavaliers.