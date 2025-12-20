Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Nba, Edwards punisce Oklahoma con una tripla allo scadere: Fontecchio non basta a Miami© APS

Nba, Edwards punisce Oklahoma con una tripla allo scadere: Fontecchio non basta a Miami

II campioni in carica sconfitti nel finale. L'azzurro segna 12 punti, ma non riesce a salvare gli Heats
1 min

Anthony Edwards trascina Minnesota, nel successo contro i campioni in carica di Oklahoma. Con i Thunder avanti 107-105, la stella dei Timberwolves segna la tripla per portare avanti i suoi. Poi è protagonista di  due giocate difensive decisive ai danni dell'Mvp della scorsa stagione Shai Gilgeous-Alexander: una stoppata su un suo tiro in penetrazione e una palla rubata che ha messo in sicurezza la vittoria dei Timberwolves. Edwards chiude con 26 punti e 12 rimbalzi.

Fontecchio non basta a Miami

Nonostante un orttimo Simone Fontecchio, autore di 12 punti (4/9 da 3, con un 31% complessivo al tiro), Miami cade sul campo Boston Celtics, trascinati da Derrick White, autore di 33 punti. Vittoria convincente (126-98) per i San Antonio Spurs sul paquest di Atlanta, mentre i Philadelphia 76ers battono i New York Knicks 116 a 107, con 30 punti di Tyrese Maxey. Vittoria esterna anche per i Chicago Bulls, che si impongono col punteggio di 136-125 sul campo dei Cleveland Cavaliers.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Nba, Doncic trascina i LakersNba, Cleveland cade a Chicago

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS