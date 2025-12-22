Nba, Sacramento batte i Rockets a sorpresa. Brunson super, Fontecchio ne fa 7
I Sacramento Kings, ultimi a Ovest superano a sorpresa di misura in rimonta (125-124 dopo un supplementare) gli Houston Rockets nella notte Nba: trascinatori dei Kings sono stati DeRozan con 27 punti, Murray con 26 e Schröder con 24. Non sono bastati ai Rockets i 28 punti del turco Sengun, miglior realizzatore della partita. Sono stati 27, invece, i punti messi a segno da De'Aaron Fox, che ha trascinato i San Antonio Spurs alla vittoria per 124-113 sui Washington Wizards.
Fontecchio si ferma a 7 punti
Sfida rocambolesca tra New York e Miami. A vincere sono i Knicks col punteggio di 132-125: un mostruoso Jalen Brunson chiude con il suo massimo stagionale da 47 punti, con 8 assist ad impreziosire la sua prestazione. Agli Heat non basta un Kel'el Ware da 28 punti e 19 rimbalzi, mentre Simone Fontecchio si ferma a 7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Brutto ko per i Toronto Raptors a Brooklyn: i Nets si impongono per 96-81 con Michael Porter Jr (24 punti) miglior realizzatore. Non bastano i 19 di Brandon Ingram invece a evitare la sesta sconfitta nelle ultime nove dei Raptors. Sorridono i Minnesota Timberwolves che battono 103-100 i Milwaukee Bucks con Anthony Edwards che fatica al tiro (7/24), ma trascina comunque i suoi al successo con 24 punti a referto.