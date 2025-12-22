Nba, Sacramento batte i Rockets a sorpresa. Brunson super, Fontecchio ne fa 7

I Sacramento Kings, ultimi a Ovest superano a sorpresa di misura in rimonta (125-124 dopo un supplementare) gli Houston Rockets nella notte Nba: trascinatori dei Kings sono stati DeRozan con 27 punti, Murray con 26 e Schröder con 24. Non sono bastati ai Rockets i 28 punti del turco Sengun, miglior realizzatore della partita. Sono stati 27, invece, i punti messi a segno da De'Aaron Fox, che ha trascinato i San Antonio Spurs alla vittoria per 124-113 sui Washington Wizards.