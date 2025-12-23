Nba, colpo Detroit a Portland. Oklahoma regola Memphis, Jokic trascina Denver

WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo e giocate d'alta scuola nella notte Nba (sette le gare disputate). La copertina della serata se la prende, ancora una volta, Detroit: i Pistons si confermano prima forza della Eastern Conference e battono Portland a domicilio 110-102. Doppie doppie per Jalen Duren (26 punti e 10 rimbalzi) e Ausar Thompson (18 punti+12 rimbalzi), che compensano un Cade Cunningham in ombra (soli 14 punti). Sorride anche Oklahoma che torna a vincere dopo il ko di Minneapolis con i Timberwolves. I campioni in carica vincono in casa contro Memphis: 119-103 per i Thunder con la stella Shai Gilgeous-Alexander a un passo dalla tripla doppia (31 punti, 10 rimbalzi e 8 assist). Serata da urlo anche per Denver che travolge Utah per 135-112. Settima vittoria nelle ultime otto per i Nuggets, trascinati da un Nikola Jokic incontenibile (tripla doppia da 14 punti, 13 rimbalzi e 13 assist per il campione serbo) e un Jamal Murray sempre in grande spolvero (27 punti).