Nba, colpo Detroit a Portland. Oklahoma regola Memphis, Jokic trascina Denver
WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo e giocate d'alta scuola nella notte Nba (sette le gare disputate). La copertina della serata se la prende, ancora una volta, Detroit: i Pistons si confermano prima forza della Eastern Conference e battono Portland a domicilio 110-102. Doppie doppie per Jalen Duren (26 punti e 10 rimbalzi) e Ausar Thompson (18 punti+12 rimbalzi), che compensano un Cade Cunningham in ombra (soli 14 punti). Sorride anche Oklahoma che torna a vincere dopo il ko di Minneapolis con i Timberwolves. I campioni in carica vincono in casa contro Memphis: 119-103 per i Thunder con la stella Shai Gilgeous-Alexander a un passo dalla tripla doppia (31 punti, 10 rimbalzi e 8 assist). Serata da urlo anche per Denver che travolge Utah per 135-112. Settima vittoria nelle ultime otto per i Nuggets, trascinati da un Nikola Jokic incontenibile (tripla doppia da 14 punti, 13 rimbalzi e 13 assist per il campione serbo) e un Jamal Murray sempre in grande spolvero (27 punti).
Nba, Cleveland torna al successo. Vincono anche Golden State e Boston
Nelle altre gare della notte oltreoceano spicca il successo di Golden State che domina contro Orlando: al 'Chase Center' finisce 120-97 per i californiani, guidati dalla coppia formata da Steph Curry (26 punti) e Jimmy Butler (21 punti). Ai Magic non basta invece la doppia doppia per Paolo Banchero (21 punti e 12 rimbalzi) per evitare il ko. Acuto Boston che la spunta su Indiana in casa: 103-95 il punteggio in favore dei Celtics, trascinati dai 31 punti di Jaylen Brown. Cleveland ritrova il successo dopo tre ko consecutivi: i Cavs superano Charlotte 139-132. Prestazione maiuscola per il duo Mitchell-Garland, a referto con ben 57 punti complessivi (30+27) ai quali si aggiungono i 27 di De'Andre Hunter. Hornets ko nonostante i 23 di LaMelo Ball e i 20 di Kon Knueppel e Brendon Miller. Dallas cade a New Orleans 119-113: 35 punti e 17 rimbalzi per Anthony Davis ma a spuntarla sono i Pelicans grazie a Zion Williamson (24+9), Saddiq Bey e Derik Queen, entrambi alla sirena con 19 punti a referto.