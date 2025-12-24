Nba, delusione Fontecchio: Miami travolto da Toronto. Barnes realizza 27 punti 

Gira tutto storto in casa Miami Heat. Toronto, infatti, si impone in trasferta nella notte della Nba con il punteggio di 112-91. Nella giornata no viene risucchiato anche Simone Fontecchio. L'azzurro entra come sempre in corsa, ma gioca meno di 9 minuti in cui raccimola comunque 5 punti, 3 rimbalzi, 2 palle recuperate e un assist che però non bastano a una Miami davvero spenta per battere i Raptors. È Scottie Barnes con i suoi 27 punti e 8 rimbalzi a trascinare i Raptors alla netta vittoria a Miami, con Toronto che domina in maniera evidente fin dai primi possessi mettendo in mostra un'energia decisamente superiore rispetto a quella degli Heat. I padroni di casa non sembrano proprio in partita, e anche Simone Fontecchio deve fare i conti con una prova mediocre.