Nba, Jokic esagera: tripla doppia leggendaria, Minnesota ko. Houston corsari a Los Angeles
WASHINGTON (STATI UNITI) - Due le gare disputate nella notte di Santo Stefano dell'Nba e, anche stavolta, lo spettacolo non manca. La scena se la prende tutta un super Nikola Jokic: il fuoriclasse serbo trascina i Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards (142-138 ai supplementari). Il tre volte Mvp illumina la notte della 'Ball Arena' andando a referto con una tripla doppia leggendaria da 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, mentre Edwards si ferma a 'soli' 44 punti, forzando i supplementari con una tripla a un secondo dalla fine dopo che, i Wolves, erano sotto addirittura sotto di 15 punti nell'ultimo quarto. I Wolves si portano addirittura in vantaggio di 9 punti all'overtime prima di soccombere sotto i colpi di Jokic che sale in cattedra segnando 18 punti nei cinque minuti supplementari, con un pesante 2/2 da tre punti.
Nba, Houston corsari a Los Angeles: Lakers ko
Nell'altro match della notte oltreoceano spicca il pesantissimo successo esterno degli Houston Rockets che infliggono ai Los Angeles Lakers la terza sconfitta consecutiva (119-96). La squadra di coach JJ Redick, guidata da un ottimo Luka Doncic (25 punti, 5 rimbalzi, 7 assist) e dal solito LeBron James (18 punti, 5 assist) crolla in difesa, travolta della prestazioni da urlo di Kevin Durant (25 punti, 9 assist) e Amen Thompson (26 punti, 7 rimbalzi, 5 assist), top scorer alla Crypto.com Arena.