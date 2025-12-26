Nba, Jokic esagera: tripla doppia leggendaria, Minnesota ko. Houston corsari a Los Angeles

WASHINGTON (STATI UNITI) - Due le gare disputate nella notte di Santo Stefano dell'Nba e, anche stavolta, lo spettacolo non manca. La scena se la prende tutta un super Nikola Jokic: il fuoriclasse serbo trascina i Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards (142-138 ai supplementari). Il tre volte Mvp illumina la notte della 'Ball Arena' andando a referto con una tripla doppia leggendaria da 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, mentre Edwards si ferma a 'soli' 44 punti, forzando i supplementari con una tripla a un secondo dalla fine dopo che, i Wolves, erano sotto addirittura sotto di 15 punti nell'ultimo quarto. I Wolves si portano addirittura in vantaggio di 9 punti all'overtime prima di soccombere sotto i colpi di Jokic che sale in cattedra segnando 18 punti nei cinque minuti supplementari, con un pesante 2/2 da tre punti.