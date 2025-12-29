Nba, Leonard travolge Detroit: Kawhi segna 55 punti! Vincono Lakers e Oklahoma
WASHINGTON (STATI UNITI) - Nella notte Nba è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per Detroit: i Pistons crollano sotto i colpi di un sensazionale Kawhi Leonard. Sono ben 55 i punti realizzati dall'ex Spurs e Raptors, il che vuol dire nuovo massimo in carriera, aggiungendo anche 11 rimbalzi. A contribuire in maniera decisiva alla vittoria dei Los Angeles Clippers per 112-99 anche i 28 punti di James Harden. Quarta vittoria consecutiva per la franchigia californiana, pesante battuta d'arresto invece per i Pistons che però non perdono la testa della Eastern Conference ma vedono avvicinarsi i New York Knicks e Toronto: i Raptors superano Golden State Warriors per 141-127 all'overtime. Dopo una partita equilibrata, i canadesi dominano i supplementari: decisiva la settima tripla doppia in carriera di Scottie Barnes, a referto con 23 punti, 25 rimbalzi e 10 assist, a cui si aggiungono i 27 punti di Immanuel Quickley e i 26 di Brandon Ingram. Ai Warriors, invece, non bastano i 39 punti del solito Steph Curry.
Nba, vincono Oklahoma e Lakers. Celtics ko a Portland
Si rialza, dopo due ko consecutivi, la capolista della Western Conference, gli Oklahoma City Thunder, che piegano senza troppi patemi i Philadelphia 76ers: 129-104 il risultato finale. Tra le fila dei Sixers si salva il solito Tyrese Maxey con 28 punti, mentre tra i Thunder Chet Holmgren sfiora la doppia doppia (29 punti e 9 rimbalzi) e Shai Gilgeous-Alexander ne mette 27. Sorridono anche i Los Angeles Lakers che si riscattano dalla brutta sconfitta di Natale contro i Rockets battendo senza problemi i Sacramento Kings per 125-101: 34 i punti di Luka Doncic, mentre LeBron James ne realizza 24 con l'11/13 dal campo. Dopo quattro vittorie di fila, cadono i Boston Celtics in casa dei Portland Trail Blazers che si impongono 114-109 grazie alle ottime prestazioni di Deni Avdija (24-7-10) e Shaedon Sharpe (26 punti). Ai Celtics non sono sufficienti i 37 punti di Jaylen Brown per evitare il ko. Infine, spicca la pesante vittoria dei Washington Wizards che, per la prima volta in stagione, infilano due successi di fila battendo i Memphis Grizzlies per 116-112 resistendo nel finale al tentativo di rimonta avversario grazie ai liberi di CJ McCollum.