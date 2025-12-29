Nba, Leonard travolge Detroit: Kawhi segna 55 punti! Vincono Lakers e Oklahoma

WASHINGTON (STATI UNITI) - Nella notte Nba è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per Detroit: i Pistons crollano sotto i colpi di un sensazionale Kawhi Leonard. Sono ben 55 i punti realizzati dall'ex Spurs e Raptors, il che vuol dire nuovo massimo in carriera, aggiungendo anche 11 rimbalzi. A contribuire in maniera decisiva alla vittoria dei Los Angeles Clippers per 112-99 anche i 28 punti di James Harden. Quarta vittoria consecutiva per la franchigia californiana, pesante battuta d'arresto invece per i Pistons che però non perdono la testa della Eastern Conference ma vedono avvicinarsi i New York Knicks e Toronto: i Raptors superano Golden State Warriors per 141-127 all'overtime. Dopo una partita equilibrata, i canadesi dominano i supplementari: decisiva la settima tripla doppia in carriera di Scottie Barnes, a referto con 23 punti, 25 rimbalzi e 10 assist, a cui si aggiungono i 27 punti di Immanuel Quickley e i 26 di Brandon Ingram. Ai Warriors, invece, non bastano i 39 punti del solito Steph Curry.