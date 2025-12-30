NBA, paura per Nikola Jokic: infortunio al ginocchio e uscita anticipata

Momenti di apprensione in casa Denver Nuggets per Nikola Jokic, costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio nel corso della sfida contro i Miami Heat, disputata nella notte italiana e vinta da Miami per 147-123. La stella serba si è fermata a pochi secondi dall’intervallo lungo, zoppicando vistosamente dopo un movimento innaturale del ginocchio. Jokic non è poi rientrato in campo nella seconda metà del match, alimentando le preoccupazioni dello staff medico dei Nuggets e dei tifosi. Prima dell’infortunio, il due volte MVP aveva disputato una prima metà di gara di altissimo livello, chiudendo con 21 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, confermandosi ancora una volta il perno assoluto del gioco di Denver.