martedì 30 dicembre 2025
NBA, paura per Nikola Jokic: infortunio al ginocchio e uscita anticipata

Nel match contro Miami infortunio per il campione di Denver. Tutti i risultati della notte
2 min

Momenti di apprensione in casa Denver Nuggets per Nikola Jokic, costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio nel corso della sfida contro i Miami Heat, disputata nella notte italiana e vinta da Miami per 147-123. La stella serba si è fermata a pochi secondi dall’intervallo lungo, zoppicando vistosamente dopo un movimento innaturale del ginocchio. Jokic non è poi rientrato in campo nella seconda metà del match, alimentando le preoccupazioni dello staff medico dei Nuggets e dei tifosi. Prima dell’infortunio, il due volte MVP aveva disputato una prima metà di gara di altissimo livello, chiudendo con 21 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, confermandosi ancora una volta il perno assoluto del gioco di Denver.

Nba, tutti i risultati della notte

Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 113-123 Washington Wizards - Phoenix Suns 101-115 Brooklyn Nets - Golden State Warriors 107-120 Miami Heat - Denver Nuggets 147-123 Toronto Raptors - Orlando Magic 107-106 Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 101-136 Houston Rockets - Indiana Pacers 126-119 New Orleans Pelicans - New York Knicks 125-130 Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 140-129 San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 101-113 Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 125-122.

 

