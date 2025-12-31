Corriere dello Sport.it
mercoledì 31 dicembre 2025
Nba, compleanno con sconfitta per LeBron James: Lakers travolti da Detroit

I ìgialloviola surclassati dai Pistons (128-106) nel giorno dei 41 anni del 'Prescelto', autore di 17 punti. Vincono anche Boston, Sixers e Clippers
WASHINGTON (STATI UNITI) - Quattro le partite disputate nella notte Nba (stasera il 2025 si chiude con altri quattro match) e un successo altisonante: è quello di Detroit che rovina il 41° compleanno di LeBron James espugnando 128-106 la 'Crypto.com Arena' di Los Angeles. Nulla da fare per i Lakers (al quarto ko nelle ultime cinque uscite): ai gialloviola di coach JJ Redick non bastano i 17 punti del 'Prescelto' e la doppia doppia (30 punti+11 assist) di Luka Doncic. Volano invece sulle ali dell'entusiasmo i Pistons che tornano al successo dopo due sconfitte di fila (contro Clippers e Utah), trascinati dai 27 punti (più 11 assist) di Cade Cunningham. Bene anche Sasser (a referto con 19 punti), Stewart (15) e Duren (14). Embiid e Maxey segnano 34 punti a testa nella vittoria dei Philadelphia 76ers sui Memphis Grizzlies (139-136), dopo un supplementare: il canestro decisivo lo segna VJ Edgecombe a 1"7 dalla fine con una tripla da urlo. Ja Morant guida i Grizzlies segnando 40 punti, mentre Cedric Coward va a referto con 28 punti, con 16 rimbalzi e quattro assist.

Nba, le altre partite: vincono Boston e Clippers

Nelle altre partite disputate nella notte oltreoceano spicca il successo di Boston per 129-119 sugli Utah Jazz a Salt Lake City. White trascina i Celtics alla vittoria, segnando 13 dei suoi 27 punti nell'ultimo quarto. Brown aggiunge 23 punti, mentre Simons ne ha segna 20 entrando dalla panchina. Nessun problema per i Clippers, che in casa dominano Sacramento (131-90) con un Kawhi Leonard ancora una volta molto ispirato (33 punti per l'ex Toronto) e ottengono così la loro quinta vittoria consecutiva.

