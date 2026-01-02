Nba, Leonard show: i Clippers piegano Utah. Vincono anche Miami e Boston
WASHINGTON (STATI UNITI) - Cinque partite giocate nella notte Nba e un unico successo casalingo: quello dei Los Angeles Clippers che battono gli Utah Jazz con il punteggio di 118-101 grazie alla prova super di Kawhi Leonard, che mette a referto 45 punti e 7 rimbalzi in 39 minuti. Sorridono anche i Miami Heat che si impongono, a sorpresa, sul parquet dei Detroit Pistons: 118-112 per i ragazzi di coach Spoelstra, trascinati dai 36 punti di Norman Powell. Cinque punti e tre rimbalzi in 6 minuti di impiego per l'azzurro Simone Fontecchio. Inutile, per i padroni di casa, la doppia doppia di Cade Cunningham da 31 punti e 11 assist. Serata da incorniciare anche per Jaylen Brown che, con 29 punti e 10 rimbalzi, mette le ali ai Boston Celtics, corsari 120-106 sul parquet dei Sacramento Kings, in cui brilla la stella di DeMar De Rozan (25 punti).
Nba, gli altri match di giornata
Nelle altre sfide disputate oltreoceano spicca l'affermazione in trasferta degli Houston Rockets che regolano i Brooklyn Nets (120-96), con Amen Thompson che mette a referto 23 punti. Ai padroni di casa non basta invece un Kevin Durant da 22 punti e 11 assist. Sui Dallas Mavericks, infine, si abbatte l'uragano Philadelphia 76ers, che vincono 123-108 guidati da Tyrese Maxey, autore di 34 punti e 10 assist. Inutili, per i Mavs, i 18 punti realizzati da Max Christie.