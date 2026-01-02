Nba, Leonard show: i Clippers piegano Utah. Vincono anche Miami e Boston

WASHINGTON (STATI UNITI) - Cinque partite giocate nella notte Nba e un unico successo casalingo: quello dei Los Angeles Clippers che battono gli Utah Jazz con il punteggio di 118-101 grazie alla prova super di Kawhi Leonard, che mette a referto 45 punti e 7 rimbalzi in 39 minuti. Sorridono anche i Miami Heat che si impongono, a sorpresa, sul parquet dei Detroit Pistons: 118-112 per i ragazzi di coach Spoelstra, trascinati dai 36 punti di Norman Powell. Cinque punti e tre rimbalzi in 6 minuti di impiego per l'azzurro Simone Fontecchio. Inutile, per i padroni di casa, la doppia doppia di Cade Cunningham da 31 punti e 11 assist. Serata da incorniciare anche per Jaylen Brown che, con 29 punti e 10 rimbalzi, mette le ali ai Boston Celtics, corsari 120-106 sul parquet dei Sacramento Kings, in cui brilla la stella di DeMar De Rozan (25 punti).