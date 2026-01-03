Nba, notte ricca di spettacolo: Thunder a quota 30 vittorie, show di Doncic e LeBron
Sono state dieci le partite NBA disputate nella notte italiana, con risultati pesanti e prestazioni individuali di grande livello. Continua il momento d’oro degli Oklahoma City Thunder, che centrano la quarta vittoria consecutiva e raggiungono quota 30 successi stagionali grazie a una prova travolgente contro i Golden State Warriors, privi di Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Il punteggio finale è un eloquente 131-94, con tutti i giocatori a referto e ancora una volta protagonista Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti. Successo di prestigio anche per i Los Angeles Lakers, che superano 128-121 i Memphis Grizzlies trascinati dal tandem formato da Luka Dončić e LeBron James. Lo sloveno chiude con 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, mentre LeBron risponde con 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, confermandosi decisivo nei momenti chiave.
Nba, tutti i risultati della notte
Colpo esterno dei San Antonio Spurs, che espugnano il campo degli Indiana Pacers, infliggendo loro l’undicesima sconfitta consecutiva. Spettacolare il successo dei Cleveland Cavaliers contro i Denver Nuggets per 113-108, in una gara segnata dal bel duello tra Donovan Mitchell e Jamal Murray. Serata amara invece per i New York Knicks, battuti al Madison Square Garden dagli Atlanta Hawks per 111-99. Finale al cardiopalma a Milwaukee, dove una schiacciata di Giannis Antetokounmpo a quattro secondi dalla sirena regala ai Milwaukee Bucks il successo 122-121 sugli Charlotte Hornets: per il greco 30 punti e 10 rimbalzi. Vittoria interna dei Chicago Bulls, che superano 121-114 gli Orlando Magic con 21 punti di Matas Buzelis. Sorridono anche i Washington Wizards, vittoriosi 119-99 contro i Brooklyn Nets, trascinati dai 20 punti di Justin Champagnie. A Ovest, infine, successi netti per i Phoenix Suns, che battono 129-102 i Sacramento Kings con 33 punti di Devin Booker, e per i Portland Trail Blazers, vittoriosi 122-109 sui New Orleans Pelicans grazie ai 34 punti di Deni Avdija.