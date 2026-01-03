Nba, notte ricca di spettacolo: Thunder a quota 30 vittorie, show di Doncic e LeBron

Sono state dieci le partite NBA disputate nella notte italiana, con risultati pesanti e prestazioni individuali di grande livello. Continua il momento d’oro degli Oklahoma City Thunder, che centrano la quarta vittoria consecutiva e raggiungono quota 30 successi stagionali grazie a una prova travolgente contro i Golden State Warriors, privi di Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Il punteggio finale è un eloquente 131-94, con tutti i giocatori a referto e ancora una volta protagonista Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti. Successo di prestigio anche per i Los Angeles Lakers, che superano 128-121 i Memphis Grizzlies trascinati dal tandem formato da Luka Dončić e LeBron James. Lo sloveno chiude con 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, mentre LeBron risponde con 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, confermandosi decisivo nei momenti chiave.