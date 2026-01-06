Nba, colpaccio Charlotte a Oklahoma. Phoenix ko con Houston, Boston piega Chicago

WASHINGTON (STATI UNITI) - La notte Nba (otto i match giocati) si chiude con una grande sorpresa: arriva infatti la seconda sconfitta consecutiva di Oklahoma , ancora più clamorosa della prima maturata a Phoenix . I Thunder perdono ancora, stavolta tra le mura amiche del Paycom Center , contro gli Charlotte Hornets che rifilano un netto 124-97 ai campioni in carica e leader della Western Conference. Shai Gilgeous-Alexander realizza 21 punti e porta a 108 le sue gare consecutive con almeno 20 punti a referto (la seconda striscia più lunga nella storia della lega), ma è davvero l'unica nota positiva per OKC che crolla sotto i colpi di un ispirato Brandon Miller (28 punti e 6 rimbalzi) e Miles Bridges (17 punti e 11 rimbalzi) dopo aver perso contro i Suns . Stavolta però non sorride neanche Phoenix che cade a Houston per mano dei Rockets e del grande ex di serata, Kevin Durant , autore della tripla decisiva per il 100-97 finale . Il 37enne va a referto con una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi, mentre in casa Suns non bastano i 27 di Devin Booker , che aveva deciso il match contro i Thunder allo scadere.

Nba, ruggito Detroit: Knicks travolti! Show Boston, male Golden State

Esulta invece la capolista della Eastern Conference: i Detroit Pistons travolgono per 121-90 i New York Knicks sfruttando l'ottimo momento di forma di Cade Cunningham, protagonista assoluto del match con 29 punti e 13 assist. Inseguono e vincono i Boston Celtics con un bel successo per 115-101 ai Chicago Bulls. Vittoria all'overtime per i Denver Nuggets che battono 125-124 i Philadelphia 76ers in trasferta vanificando la grande prova di Joel Embiid, autore di 32 punti e 10 rimbalzi. Sconfitta per i Golden State Warriors a Los Angeles contro i Clippers (103-102) alla settima vittoria nelle ultime otto uscite. Doppia doppia per Kawhi Leonard (24 punti e 12 rimbalzi), mentre Kobe Sanders ne aggiunge 20 e 7. Sono 27 invece i punti di Steph Curry, tre in più di quelli realizzati da Jimmy Butler, in una serata storta per i Warriors che chiudono con appena il 38% al tiro e con i nervi tesi: espulso coach Steve Kerr e Curry fuori per falli per la prima volta dal dicembre 2021. Difficoltà anche per gli Atlanta Hawks che cadono sul campo dei Toronto Raptors (118-100). Infine, sorridono i Portland Trail Blazers che battono gli Utah Jazz per 137-117. Deni Avdija è sempre più protagonista: altra tripla doppia sfiorata con 33 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, giocando poco meno di 29 minuti.