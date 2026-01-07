Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
Nba, i Lakers battono New Orleans Pelicans, San Antonio va ko a Memphis   © APS

Nba, i Lakers battono New Orleans Pelicans, San Antonio va ko a Memphis  

Nella notte si sono disputate sei sfide del campionato di basket americano: LeBron e Doncic incantano con 30 punti a testa
NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana si sono disputate sei partite del campionato d basket Nba. I Los Angeles Lakers conquistano il terzo successo consecutivo superando per 111-103 i New Orleans Pelicans grazie ai 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di LeBron James e ai 30 punti e 10 assist di Luka Doncic. I San Antonio Spurs perdono sul campo dei Memphis Grizzlies: i padroni di casa si impongono per 106-105 con un canestro decisivo di Cam Spencer sul fil di sirena. I Minnesota Timberwolves superano i Miami Heat per 122-94, i Cleveland Cavaliers passano con il punteggio di 120-116 sul campo degli Indiana Pacers. Nelle altre gare, successo degli Washington Wizards per 120-112 sugli Orlando Magic e dei Dallas Mavericks che superano 100-98 i Sacramento Kings.

Nba, i risultati della notte italiana

Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 116-120; Washington Wizards-Orlando Magic 120-112; Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 106-105; Minnesota Timberwolves-Miami Heat 122-94; New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers 103-111; Sacramento Kings-Dallas Mavericks 98-100.

