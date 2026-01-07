Nba, i Lakers battono New Orleans Pelicans, San Antonio va ko a Memphis  

NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana si sono disputate sei partite del campionato d basket Nba. I Los Angeles Lakers conquistano il terzo successo consecutivo superando per 111-103 i New Orleans Pelicans grazie ai 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di LeBron James e ai 30 punti e 10 assist di Luka Doncic. I San Antonio Spurs perdono sul campo dei Memphis Grizzlies: i padroni di casa si impongono per 106-105 con un canestro decisivo di Cam Spencer sul fil di sirena. I Minnesota Timberwolves superano i Miami Heat per 122-94, i Cleveland Cavaliers passano con il punteggio di 120-116 sul campo degli Indiana Pacers. Nelle altre gare, successo degli Washington Wizards per 120-112 sugli Orlando Magic e dei Dallas Mavericks che superano 100-98 i Sacramento Kings.