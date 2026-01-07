Corriere dello Sport.it
Doncic, la folle notte in Nba: insulta il pubblico dopo un canesto impossibile con i Lakers

Il campione sloveno ha messo a segno una tripla da sogno e poi si è rivolto verso i tifosi avversari
1 min

Luca Doncic è stato il protagonista assoluto della sfida tra i Lakers e i Pellicans, disputata nell'ultimo turno in Nba.  Lo sloveno ha disputato una partita eccezionale, realizzando trenta punti e dieci assist: numeri decisivi per il successo (103-111) di Los Angeles a New Orleans.

Doncic, il faccia a faccia con il pubblico

Doncic, a due minuti dalla sirena finale, ha realizzato una tripla da sogno, con un tiro scagliato da posizione impossibile. Dopo aver segnato il canestro si è rivolto al pubblico di casa: un faccia a faccia carico di tensione che non è passato inosservato. "Non a caso è Luka Magic", ha commento LeBron James, al termine della sfida.

Nba, i Lakers battono New OrleansNba, colpaccio Charlotte a Oklahoma

