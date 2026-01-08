Nba, San Antonio travolge i Lakers, Boston cade in casa contro Denver
NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana si sono disputate dodici partite del campionato di basket Nba. Successo travolgente di San Antonio che batte nettamente i Lakers per 107-91, i Charlotte Hornets perdono contro i Toronto Raptors in casa per 96-97, i Detroit Pistons sconfiggono i Chicago Bulls per 108-93. Successo dei Philadelphia 76ers che passano sui Washington Wizards per 131-110. Atlanta si impone per 117-100 contro i New Orleans Pelicans, mentre gli Orlando Magic vincono all’overtime contro i Brooklyn Nets per 103-104 all’overtime. I New York Knicks battono i Los Angeles Clippers per 123-111, i Phoenix Suns superano nettamente i Memphis Grizzlies per 98-117.
Nba, tutti i risultati della notte italiana
Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Charlotte Hornets-Toronto Raptors 96-97; Detroit Pistons-Chicago Bulls 108-93; Philadelphia 76ers-Washington Wizards 131-110; Boston Celtics-Denver Nuggets 110-114; Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans 117-100; Brooklyn Nets-Orlando Magic 103-104; New York Knicks-Los Angeles Clippers 123-111; Memphis Grizzlies-Phoenix Suns 98-117; Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 125-129; San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 107-91; Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 120-113; Portland Trail Blazers-Houston Rockets 103-102.