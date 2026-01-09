Nba, Minnesota sorprende Cleveland. Pacers corsari a Charlotte, festa Jazz

WASHINGTON (STATI UNITI) - Prosegue la regular season di Nba con tre partite disputate. Nella notte italiana Minnesota batte Cleveland in casa per 131-122 . Ben quattro giocatori a referto oltre i 20 punti per i Timberwolves : Julius Randle è il protagonista indiscusso del match con una doppia doppia da 28 punti e 11 rimbalzi più 8 assist. Ottime anche le prestazioni di Jalen McDaniels (26 punti), Anthony Edwards (25 punti+7 rimbalzi+9 assist diventando così il terzo giocatore più giovane di sempre a segnare 10.000 punti dopo Kevin Durant e LeBron James ) e Donte DiVincenzo (22 punti). Doppia doppia (11 punti e 13 rimbalzi) anche per Rudy Gobert . Ai Cavs , alla seconda sconfitta nelle ultime tre uscite, non bastano invece i 30 punti di Donovan Mitchell . Non sorride neanche Dallas , ko sul parquet di Utah : 116-114 per i Jazz , trascinati da un Lauri Markannen da 33 punti e 7 rimbalzi. Cooper Flagg sfiora la tripla doppia (26+10+8) e Klay Thompson ne mette 23 dalla panchina, ma i Mavs vedono interrompersi la striscia di due vittorie consecutive.

Nba, Indiana corsara a Charlotte. Rinviata Bulls-Heat

Nell'altro match della notte oltreoceano spicca il successo esterno di Indiana corsara a Charlotte: finisce 114-112 per i Pacers (vittoria numero 1000 in carriera per coach Carlisle, secondo allenatore in attività con più vittorie dopo Doc Rivers arrivato a quota 1.178), che si aggrappano a un Pascal Siakam incontenibile e a referto con 30 punti e 14 rimbalzi. Decisivo l'apporto dalla panchina di TJ McConnell, che mette a referto 23 punti, 4 rimbalzi e 8 assist in 28 minuti sul parquet. 33 punti e 8 assist per LaMelo Ball, Charlotte rimedia la seconda sconfitta consecutiva. Non si è invece disputata la sfida tra Bulls e Heat, squadra in cui milita l'azzurro Simone Fontecchio. Lo 'United Center' di Chicago aveva ospitato mercoledì sera (7 gennaio) una partita di hockey su ghiaccio e il campo non era in condizione di ospitare un match di basket a causa della condensa e dell'eccessiva scivolosità del parquet. L'ufficio della lega Nba, gli arbitri e gli allenatori di entrambe le squadre hanno quindi optato per il rinvio a data da destinarsi.