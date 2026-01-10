Nba: LeBron James perde il duello con Antetokounmpo, a Houston non basta Durant

Meno dominanti nell'ultimo mese, i Thunder campioni in carica Nba sono riusciti a rimontare 21 punti e battere alla fine Memphis 117-116. Priva di Shai Gilgeous-Alexander (distorsione alla caviglia) e Chet Holmgren, Oklahoma è stata subito sopraffatta dai Grizzlies che ha potuto contare su sette giocatori con almeno 10 punti segnati. Ma Jalen Williams (26 punti, 10 assist), Ajay Mitchell (23i) e la riserva Kenrich Williams (21) hanno dato il via alla rimonta dei campioni, portandosi in vantaggio con un tiro dalla distanza di Williams a 1:07 dalla fine. Oklahoma resta leader della Western Conference (32 vittorie, 7 sconfitte).

A Houston non basta Durant

Brutte notizie per Dallas: Anthony Davis, infortunatosi giovedì contro gli Utah Jazz, ha riportato una lesione ai legamenti della mano sinistra, e deve decidere se sottoporsi a un intervento chirurgico, che potrebbe tenerlo fuori gioco per diversi mesi. A Houston non basta uno stellare Kevin Durant che a 37 anni alla 19/a stagione Nba è diventato il settimo miglior marcatore di sempre nella storia della stagione regolare: i Rockets devono però cedere a Portland 111-105. Durant è stato protagonista con 30 punti e 12 rimbalzi, superando i 31.435 punti a partita di Wilt Chamberlain (31.419).

La sfida Antetokounmpo-LeBron James

A Los Angeles il duello tra Giannis Antetokounmpo e LeBron James è finito a favore del primo e dei Milwaukee Bucks, che hanno sconfitto i Lakers 105-101. Antetokounmpo ha segnato 21 punti, ma soprattutto ha costretto LeBron James a perdere palla mentre il Re si avvicinava al canestro, pareggiando la partita a due secondi dalla fine. Il 41enne ha sfiorato la tripla doppia (26 punti, 9 rimbalzi, 10 assist) dopo un brillante quarto quarto, durante il quale Luka Doncic (24 punti, 9 rimbalzi, 9 assist) è stato espulso per falli.

Gli altri risultati

Nelle altre gare sconfitta degli Orlando Magic contro Philadelphia (103-91) e di Washington con New Orleans (107-128). Vittoria dei Clippers in casa deiBrooklyn Nets (121-105), e Golden State travolge Sacramento 137-103. Atlanta trascinata da Jalen Johnson (29) punti batte Denver (in emergenza infortuni) 110-87. Phoenix supera New York 112-107 e Boston Toronto 125-117.