Nba, Minnesota vince il big match con San Antonio: decisivo Edwards. Ok Thunder e Knicks

WASHINGTON (STATI UNITI) - Nella notte italiana della regular season dell' Nba , i Minnesota Timberwolves vincono il big match d'alta classifica contro San Antonio , imponendosi 104-103 . Una rimonta partita da -19 e conclusa con il decisivo canestro di Anthony Edwards (23 punti per lui). Agli Spurs (al terzo ko nelle ultime cinque uscite) ai quali non bastano i 29 punti di Victor Wembanyama per evitare una sconfitta che perÃ² non scalfisce il secondo posto ad Ovest alle spalle degli Oklahoma City Thunder . I campioni in carica superano i Miami Heat (124-112) e trovano il terzo successo consecutivo in quella che è la partita n.110 di fila con almeno 20 punti messi a referto da Shai Gilgeous-Alexander (il record, di 126 , appartiene ancora a Wilt Chamberlain nel 1963 ). Bene anche Jalen Williams (19) e il duo Chet Holmgren-Ajay Mitchell (16 a testa), mentre agli Heat non basta un Andrew Wiggins da 23 punti (7 triple su 10 tentate), con Simone Fontecchio in campo a tempo scaduto, quel che basta per realizzare un tiro da tre.

Nba, festa Denver. Vince anche New York, crollo Warriors

Nelle altre partite disputate nella notte oltreoceano spicca il successo dei Denver Nuggets che, privi dell'infortunato Nikola Jokic, superano Milwaukee 108-104. Ai Bucks non basta la sontuosa prestazione di Giannis Antetokounmpo che sfiora la tripla doppia (31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist). Terza sconfitta consecutiva per gli Houston Rockets, che cadono sul parquet dei Sacramento Kings: finisce 111-98 per i padroni di casa, trascinati da DeMar DeRozan, che segna 22 punti e tocca quota 26.000 in carriera, mentre in casa Rockets non bastano i 31 punti di Amen Thompson (con 13 rimbalzi) e i 23 di Kevin Durant. Al sesto posto, sopra Houston, ci sono i Phoenix Suns che regolano i Washington Wizards con il punteggio di 112-93 con Devin Booker (17 punti) che lascia la scena a Royce O'Neale (19). Passo falso casalingo (111-124) per i Golden State Warriors, sconfitti dagli Atlanta Hawks che con sei giocatori in doppia cifra (Alexander-Walker 24, Johnson 23, Kennard 22, Okongwu 18, McCollum 12, Daniels 11) rendono inutili i 31 punti di Steph Curry e i 30 di Jimmy Butler. Nell'alta classifica ad Est i New York Knicks (secondi dietro Detroit) battono i Portland Trail Blazers - il 114-123 porta le firme di Brunson (26 punti), Anunoby (24), e Towns (20 punti e 11 rimbalzi) mentre i Toronto Raptors la spuntano all'overtime contro i Philadelphia 76ers (116-115, decisivi i 31 punti messi a referto da Barnes).