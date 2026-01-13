Nba, Lakers ko a Sacramento nonostante un super Doncic. Indiana piega Boston

Spiccano le sconfitte per Boston Celtics e Los Angeles Lakers nelle sei gare della regular-season Nba disputate nella notte italiana. Senza Jaylen Brown, Boston cade a Indianapolis per 98-96. I 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Pascal Siakam e i 20 punti di Jay Huff spingono al terzo successo consecutivo gli Indiana Pacers. Terza sconfitta nelle ultime quattro per Boston, nonostante un Payton Pritchard da 23 punti e 8 assist. Cleveland perde in casa contro Utah: 123-112 per i Jazz, trascinati dal solito tuo George-Markannen, alla sirena rispettivamente con 32 e 28 punti. Sono 23 i punti di Darius Garland e 21 quelli di Donovan Mitchell, ma i Cavs non riescono a dare continuitÃ all'ottima prova casalinga con i Timberwolves.Terza sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers che si fermano a Sacramento 124-112. Non basta ai gialloviola un Luka Doncic da 42 punti, 7 rimbalzi e 8 assist per evitare il ko esterno.Padroni di casa trascinati da DeMar DeRozan (32 punti e 6 assist) e da Malik Monk (26 punti). L'ex Russell Westbrook ne mette 22 conditi da 5 rimbalzi e 7 assist.