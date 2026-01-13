Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Nba, Lakers ko a Sacramento nonostante un super Doncic. Indiana piega Boston

Nba, Lakers ko a Sacramento nonostante un super Doncic. Indiana piega Boston

I Kings vincono contro i gialloviola di Los Angeles. Successi anche per Jazz, 76ers, Mavericks e Clippers
2 min
TagsNba

Spiccano le sconfitte per Boston Celtics e Los Angeles Lakers nelle sei gare della regular-season Nba disputate nella notte italiana. Senza Jaylen Brown, Boston cade a Indianapolis per 98-96. I 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Pascal Siakam e i 20 punti di Jay Huff spingono al terzo successo consecutivo gli Indiana Pacers. Terza sconfitta nelle ultime quattro per Boston, nonostante un Payton Pritchard da 23 punti e 8 assist. Cleveland perde in casa contro Utah: 123-112 per i Jazz, trascinati dal solito tuo George-Markannen, alla sirena rispettivamente con 32 e 28 punti. Sono 23 i punti di Darius Garland e 21 quelli di Donovan Mitchell, ma i Cavs non riescono a dare continuitÃ  all'ottima prova casalinga con i Timberwolves.Terza sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers che si fermano a Sacramento 124-112. Non basta ai gialloviola un Luka Doncic da 42 punti, 7 rimbalzi e 8 assist per evitare il ko esterno.Padroni di casa trascinati da DeMar DeRozan (32 punti e 6 assist) e da Malik Monk (26 punti). L'ex Russell Westbrook ne mette 22 conditi da 5 rimbalzi e 7 assist.

Vittoria per i Clippers

Dall'altra sponda di Los Angeles, i Clippers non sbagliano contro Charlotte: in California finisce 117-109 per Kawhi Leonard (35 punti) e compagni. Dallas batte Brooklyn 113-105. In Texas la fa da padrone Cooper Flagg che, in assenza di Davis e del lungodegente Irving, si carica sulle spalle i Mavs con 27 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Decisivo l'apporto dalla panchina di Klay Thompson (18 punti). Vittoria pesante per Philadelphia, che passa a Toronto 115-102. Buon momento di forma per i 76ers con sei successi nelle ultime otto gare, aggrappati alla coppia Maxey-Embiid che combina 60 punti

Nba, i risultati della notte

Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana:
Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 112-123
Indiana Pacers - Boston Celtics 98-96
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 102-115
Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 113-105
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 124-112
Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 117-109

