Nba, LeBron trascina i Lakers. Giannis furioso contro i tifosi dei Bucks

Sette le sfide che hanno caratterizzato l'ultimo turno di Nba. Spicca il netto successo degli Oklahoma City con i San Antonio Spurs per 119-98, frutto di una maxi fuga costruita nel terzo quarto (40-24). Shai Gilgeous-Alexander domina il palco realizzando 34 punti. Dopo tre sconfitte consecutive, tornano alla vittoria i Los Angeles Lakers . LeBron (31 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) e compagni sconfiggono gli Atlanta Hawks con il punteggio di 141 a 116.

Fontecchio in panchina, Giannis polemico

Fontecchio resta in panchina e si gode il successo dei Miami Heat 127-121 contro i Phoenix Suns. I Denver Nuggets, battono 116-122 i New Orleans Pelicans e lo fanno senza Nikola Jokic, ma con un Jamal Murray da 35 punti. Sconfitta e polemiche per i Milwaukee Bucks, sconfitti in casa dai Minnesota Timberwolves per 106-139. Giannis Antetokounmpo, che chiude la sua prova con 25 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, ha risposto piccato ai fischi dei tifosi con un pollice verso.