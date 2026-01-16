I Lakers perdono in casa, Fontecchio va ko in casa contro Boston

Nottata elettrizzante in NBA , Charlotte espugna la Crypto Arena dei Los Angeles Lakers , che nonostante la buona prestazione del duo Doncic-James , totalizza la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Gli Hornets vincono per 135-117, per i gialloviola, non bastano i 68 punti su 117 messi a segno dalla coppia californiana. Stessa sorte anche per i Miami Heats del cestista italiano, Simone Fontecchio , che devono arrendersi per 119-114 contro i Boston Celtics , che dopo aver inseguito i padroni di casa, la ribaltano grazie ai 39 punti di Anfernee Simons partito dalla panchina. Per l'italiano invece 3 punti e 4 rimbalzi in 17 minuti di gara. Oklahoma vince in Texas contro i Rockets , che devono arrendersi per 111-91. I Thunders riescono a schermare l'ex Kevin Durant , concedendogli solo 19 punti. Detroit la spunta su Phoenix di soli tre punti, concludendo il match 108-105, con 19 punti messi a segno da Duncan Robinson , mentre i 33 punti portati a casa da Grayson Allen , non bastano ai Suns.

Knicks ancora ko: settima sconfitta nelle ultime nove gare

Niente da fare per i Knicks, che si arrendono ai Warriors; i 25 punti di Miles McBride non bastano, i Golden State si impongono 126-113, grazie ad una grande prestazione del duo Butler-Curry che mette a segno 59 punti, poco meno della metà di quelli totali. San Antonio batte Milwaukee in casa per 119-10, i padroni di casa, con un quarto quarto da 32-13 si assicurano la vittoria. Dallas batte Utah 144-122 in casa, le assenze di Cooper Flagg, Anthony Davis e Kyrie Irving pesano, ma ci pensano Klay Thompson e Naji Marshall, con un totale di 48 punti in due. Atlanta sconfitta a Portland 117-101; agli Hawks non bastano i 26 punti di Okongwu e i 20 di CJ McCollum neo-arrivato.