I Lakers perdono in casa, Fontecchio va ko in casa contro Boston
Nottata elettrizzante in NBA, Charlotte espugna la Crypto Arena dei Los Angeles Lakers, che nonostante la buona prestazione del duo Doncic-James, totalizza la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Gli Hornets vincono per 135-117, per i gialloviola, non bastano i 68 punti su 117 messi a segno dalla coppia californiana. Stessa sorte anche per i Miami Heats del cestista italiano, Simone Fontecchio, che devono arrendersi per 119-114 contro i Boston Celtics, che dopo aver inseguito i padroni di casa, la ribaltano grazie ai 39 punti di Anfernee Simons partito dalla panchina. Per l'italiano invece 3 punti e 4 rimbalzi in 17 minuti di gara. Oklahoma vince in Texas contro i Rockets, che devono arrendersi per 111-91. I Thunders riescono a schermare l'ex Kevin Durant, concedendogli solo 19 punti. Detroit la spunta su Phoenix di soli tre punti, concludendo il match 108-105, con 19 punti messi a segno da Duncan Robinson, mentre i 33 punti portati a casa da Grayson Allen, non bastano ai Suns.
Knicks ancora ko: settima sconfitta nelle ultime nove gare
Niente da fare per i Knicks, che si arrendono ai Warriors; i 25 punti di Miles McBride non bastano, i Golden State si impongono 126-113, grazie ad una grande prestazione del duo Butler-Curry che mette a segno 59 punti, poco meno della metà di quelli totali. San Antonio batte Milwaukee in casa per 119-10, i padroni di casa, con un quarto quarto da 32-13 si assicurano la vittoria. Dallas batte Utah 144-122 in casa, le assenze di Cooper Flagg, Anthony Davis e Kyrie Irving pesano, ma ci pensano Klay Thompson e Naji Marshall, con un totale di 48 punti in due. Atlanta sconfitta a Portland 117-101; agli Hawks non bastano i 26 punti di Okongwu e i 20 di CJ McCollum neo-arrivato.