Banchero show a Londra con le ciabatte del Psg: "Però tifo Milan, e agli italiani dico..."

Inviato a Londra - L’ Nba si sposta da Berlino a Londra . Oggi va in scena il secondo atto della sfida sul territorio europeo tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies . Tra i protagonisti più attesi del match c’è sicuramente l’ All Star italoamericano Paolo Banchero, che già nel primo incontro all’ Uber Arena ha trascinato i suoi alla vittoria 118-111 mettendo a segno 26 punti. Questo pomeriggio si replica alle 18 ora italiana, all’ O2 Arena di Londra , uno dei palazzetti indoor più grandi d’Europa: contiene 20mila persone. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video.

Banchero show: "Tifo Milan"

Ieri durante l’allenamento e il media-day con la stampa Banchero ha catalizzato l’attenzione di tutti presentandosi in campo con delle ciabatte del Psg nere e arancioni. "Seguo anche il calcio - ha detto - mia sorella ci giocava, per questo è stato sempre presente a casa mia". Le ciabatte del Psg però, ci tiene a precisare, le indossa più in onore di Michael Jordan. "Il Milan è uno dei miei club preferiti".

Banchero e il messaggio ai tifosi italiani

Banchero quindi, parlando di calcio strizza l’occhio all’Italia e lancia un messaggio diretto ai tifosi azzurri, rimasti delusi dalla sua scelta di giocare con il Team Usa nonostante avesse dichiarato diverse volte di voler far parte della nazionale italiana: "Vorrei dire solo una cosa, spero che la relazione tra noi possa essere ricostruita. Ovviamente so che dopo la mia decisione di giocare la Coppa del Mondo con gli Stati Uniti non correva buon sangue tra di noi. Abbiamo sfidato l’Italia e ho sentito un po’ di fischi o cose del genere, quindi so come si sentono i tifosi italiani nei miei confronti, e spero che un giorno possiamo recuperare. Ho ancora buoni rapporti con l’allenatore e con alcuni giocatori".

Ja Morant in dubbio

Dall’altra parte l’attenzione era puntata sulla stella Ja Morant, che ha dovuto saltare la sfida di Berlino per l’infortunio al polpaccio ed è in forse per Londra, anche se filtra ottimismo: "Ci sono buone probabilità che giochi - ha detto il coach Iisalo -. Oggi ha svolto l’allenamento completo e ora dobbiamo solo vedere come risponderà il suo corpo". La sua ultima apparizione risale al 2 dicembre, quando ha giocato 31 minuti nella sconfitta 128-121 contro i Los Angeles Lakers. Le due partite disputate in Europa sono un evento storico per l’Nba, destinato a ripetersi almeno per i prossimi due anni.

Guardiola tra i vip a Londra?

Nel 2027 si giocherà a Manchester e Parigi, mentre nel 2028 le sedi scelte sono Berlino e Parigi. C’è grande curiosità anche per i vip che saranno sicuramente presenti in prima fila. A Berlino c’erano Thomas Muller, l’ex Roma Mats Hummels e Jurgen Kloop, acclamato dai tifosi. Per Londra tra i papabili c’è Pep Guardiola, da sempre grande appassionato di Nba.