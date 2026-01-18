Banchero delude, Morant illumina: i Grizzlies a Londra si prendono la rivincita su Orlando Magic

Inviato a Londra - Lo show dell’ Nba ha illuminato Londra . I Memphis Grizzlies si sono presi la rivincita sugli Orlando Magic tre giorni dopo la sconfitta a Berlino . Stavolta hanno vinto 126-109 e la differenza l’ha fatta la stella Ja Morant che ha messo a segno la bellezza di 24 punti e fornito 13 assist. Il playmaker era il grande assente in Germania, ma è riuscito a recuperare in tempo dall’infortunio al polpaccio destro per stregare i 20 mila fan presenti nell’ipertecnologico palazzetto O2 Arena. Il suo ritorno è stato decisivo e ha sorpreso un po’ tutti, perché è rimasto in campo ben 28 minuti: Morant ha impressionato con le sue giocate e anche con le sue classiche esultanze sopra le righe.

Banchero delude

Dall’altra parte i fari erano puntati sull’Italoamericano Paolo Banchero, che però ha deluso parecchio le aspettative, soprattutto nella prima metà di gioco. Alla fine è riuscito a mettere a segno 16 punti e 9 assist, ma ha fatto troppi errori per un giocatore del suo calibro. Nella sfida di Berlino gli Orlando Magic erano riusciti a recuperare uno svantaggio di 20 punti nel terzo periodo grazie a un super Banchero, decisivo con 26 punti a referto. A Londra però non ha concesso il bis.

Udogie e Kimi Antonelli tra le star

Le due sfide di regular season di Nba in Europa nel 2026, trasmesse in diretta tv da Amazon Prime Video, sono state un grande successo. L’anno prossimo si replicherà a Manchester e Parigi, mentre nel 2028 le sedi saranno Berlino e Parigi. Tantissimi i vip presenti a Londra con una importante rappresentanza italiana. C’era il difensore Destiny Udogie, ora al Tottenham, che ha scambiato la maglia con Jaren Jackson Jr, e poi il pilota della Mercedes Kimi Antonelli. Il più acclamato però è stato il calciatore francese Thierry Henry, seduto accanto al difensore olandese Virgil Van Dijk e alla leggenda Nba Tony Parker. Presente anche l’ex stella del Real Madrid, Marcelo.