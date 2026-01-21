Nba, Miami torna a vincere: Fontecchio a referto con 15 punti. Doncic show, ok Houston
WASHINGTON (STATI UNITI) - Tornano a vincere i Miami Heat di Simone Fontecchio, sconfitti 24 ore prima da Golden State. Nella notte Nba (sette i match disputati) i ragazzi di coach Erik Spoelstra hanno la meglio sui Sacramento Kings per 130-117, grazie soprattutto ai 25 punti di Bam Adebayo e ai 22 di Norman Powell. Da applausi la prestazione dell'azzurro, a referto con 15 punti: l'ex Olimpia Milano e Virtus Bologna, in 20 minuti di impiego, conquista anche 7 rimbalzi. La franchigia della Florida sale così all'ottavo posto nella Eastern Conference. A Ovest invece battuta d'arresto per i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama (doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi), che cedono nel derby texano agli Houston Rockets per 111-106 e scivolano dopo tre successi di fila. Altra grande serata per Alperen Sengun, che sfiora la tripla doppia chiudendo con 20 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, mentre sono 18 i punti messi a referto da Kevin Durant.
Nba, Doncic show: tripla doppia da urlo, Denver ko
Houston fa un piccolo passo avanti verso la terza posizione, anche perché arriva la seconda sconfitta consecutiva per i Denver Nuggets che, dopo una serie di risultati positivi, si arrendono ai Los Angeles Lakers con lo score di 115-107. LeBron James va a referto con 19 punti, 9 rimbalzi e 8 assist ma il protagonista della serata è Luka Doncic: l'ex Mavericks mette a segno una fantastica tripla doppia da 38 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Sorride anche Phoenix, che stende Philadelphia per 116-110, grazie ai 27 punti di Devin Booker, agganciando Minnesota in sesta posizione a ovest. I Timberwolves si fermano infatti contro gli Utah Jazz, che si impongono con lo score di 127-122 grazie ai 43 punti di Keyonte George, mentre Jusuf Nurkic va in tripla doppia con 16 punti, 18 rimbalzi e 10 assist. Vincono anche i Toronto Raptors (145-127 contro Golden State) e i Chicago Bulls (138-110 contro i Los Angeles Clippers).