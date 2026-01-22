Nba, un super Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunder. New York domina Brooklin
40 punti, 11 assist, 7 rimbalzi con una media di 16 su 19 dal campo: con questi numeri Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunder al successo con Milwaukee: la sfida termina con il risultato di 122-102. Oklahoma batte i Bucks, nonostante i 19 punti e i 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Gilgeous-Alexander diventa il secondo giocatore nella storia della Nba dopo Wilt Chamberlain a mandare a referto una partita da almeno 40 punti, 10 assist e 5 rimbalzi tirando con almeno l'80% dal campo.
New York domina Brooklin
Vittoria netta per Boston su Indiana (119-104) nonostante i 32 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam. Cinque giocatori in doppia cifra e serata super per Jaylen Brown che chiude con 30 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e 3 palle recuperate. Cleveland sconfigge Charlotte 94-87 sfruttando i 24 punti di Donovan Mitchell: vittorie per New York (120-66 su Brooklin), Pistons e Raptors, che sbancano rispettivamente New Orleans 112-104 e Sacramento 122-109. Per i Pistons è la quarta vittoria di fila: 20 punti e 15 rimbalzi con anche 2 stoppate per Jalen Duren.