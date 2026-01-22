Nba, un super Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunder. New York domina Brooklin

New York domina Brooklin

Vittoria netta per Boston su Indiana (119-104) nonostante i 32 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam. Cinque giocatori in doppia cifra e serata super per Jaylen Brown che chiude con 30 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e 3 palle recuperate. Cleveland sconfigge Charlotte 94-87 sfruttando i 24 punti di Donovan Mitchell: vittorie per New York (120-66 su Brooklin), Pistons e Raptors, che sbancano rispettivamente New Orleans 112-104 e Sacramento 122-109. Per i Pistons è la quarta vittoria di fila: 20 punti e 15 rimbalzi con anche 2 stoppate per Jalen Duren.