venerdì 23 gennaio 2026
NBA, i Clippers vincono il derby di Los Angeles. Colpo Sant’Antonio Spurs© APS

NBA, i Clippers vincono il derby di Los Angeles. Colpo Sant’Antonio Spurs

Tra tanti big match si prendono la scena i giocatori di Los Angeles: ecco tutti i risultati
2 min

Notte intensa in NBA, tra big match, prestazioni individuali di altissimo livello e risultati pesanti per la classifica. A prendersi la scena sono soprattutto i Los Angeles Clippers, che conquistano il derby cittadino contro i Los Angeles Lakers, mentre cade Miami sul campo di Portland.

Spurs, Nuggets e Sixers: vittorie pesanti

Colpo esterno dei San Antonio Spurs a Salt Lake City: 126-109 contro gli Utah Jazz, trascinati da un super De'Aaron Fox (31 punti) e da Victor Wembanyama, dominante con 26 punti e 14 rimbalzi. Successo esterno anche per i Denver Nuggets, che espugnano Washington 107-97 contro i Washington Wizards. Protagonista inatteso Peyton Watson, autore di 35 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, decisivo per interrompere una striscia di due sconfitte consecutive. Battaglia fino all’overtime tra Philadelphia 76ers e Houston Rockets: la spuntano i Sixers 128-122. Tyrese Maxey è l’uomo decisivo con 36 punti e 10 assist, segnando 6 dei 13 punti del supplementare. Presente anche Joel Embiid, che chiude in tripla doppia (32 punti, 15 rimbalzi, 10 assist). Ai Rockets non bastano i 36 punti di Kevin Durant.

Dallas, Chicago e Charlotte sugli scudi

I Golden State Warriors cadono a Dallas 123-115 contro i Dallas Mavericks, nonostante i 38 punti di Stephen Curry. Decisivi Naji Marshall (30 punti e 9 assist) e la doppia doppia di Cooper Flagg (21 punti, 11 rimbalzi). Vittoria esterna per i Chicago Bulls, che superano 120-115 i Minnesota Timberwolves grazie ai 22 punti di Coby Whitee ai 21 di Josh Giddey. Minnesota ko nonostante i 50 punti complessivi di Julius Randle (30) e Anthony Edwards (20). Chiude il quadro il netto successo dei Charlotte Hornets sul parquet degli Orlando Magic: 124-97 con Brandon Millera quota 20 punti e LaMelo Ball protagonista con 16 punti, 6 rimbalzi e 7 assist.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

