Nba: Doncic da ex trascina i Lakers a Dallas, Fontecchio in luce nella vittoria di Miami

ROMA - Spettacolo ed emozioni nelle sei partite di Nba giocate nella notte italiana , che ha visto tra i protagonisti anche Luka Doncic.

Doncic da ex trascina i Lakers a Dallas

Notte di ritorno nella città che non avrebbe mai voluto lasciare per lo sloveno: i Dallas Mavericks non riescono però a fermare la corsa sua e dei Los Angeles Lakers, che passano per 110-116 con una quasi tripla doppia dello stesso Doncic (33-8-11).

Fontecchio in luce nella vittoria di Miami

Dominio nettissimo dei Miami Heat sugli Utah Jazz: 116-147 il punteggio finale a Salt Lake City, con gli Heat che sfruttano 7 uomini in doppia cifra e Bam Adebayo a 26 punti e 15 rimbalzi. Bella prova di Simone Fontecchio, che in 23'50" prima aiuta a rimbalzo, poi contribuisce a chiudere la partita a favore dei suoi con 14 punti. Per i Jazz tripla doppia di Jusuf Nurkic (17-10-12), ma è tra i pochi lati positivi.

Hornets e Knicks ok, i Bulls battono i Celtics

Charlotte Hornets vittoriosi sui Washington Wizards 119-115. I New York Knicks s'impongono in trasferta sui Philadephia 76ers. Jalen Brunson non si fa pregare e manda a bersaglio 31 punti. I Cleveland Cavaliers vincono abbastanza agilmente sugli Orlando Magic 105-119 che viaggia sui 36 punti di Donovan Mitchell, mentre dall'altra parte i 27 di Paolo Banchero non aiutano. Colpo dei Chicago Bulls che battono i Boston Celtics per 114-111.