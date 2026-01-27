Nba, Doncic da record con i Lakers nel giorno del ricordo di Kobe Bryant

Nel giorno del sesto anniversario della morte di Kobe Bryant , i Lakers brillano, centrano il terzo successo di fila e fermano la corsa dei Chicago Bulls: 129-118 il punteggio finale. Il merito è soprattutto dell 'ennesima super prestazione di Luka Doncic , autore di 46 punti, 7 rimbalzi e 11 assist. LeBron James segna 20 dei suoi 24 punti nel solo primo tempo e Rui Hachimura ne aggiunge 23 dalla panchina. Ai Bulls non servono i 23 di Coby White e i 20 di Ayo Dosunmu. Doncic, in ogni caso entra anche nella storia e con questa prestazione eguaglia Black Mamba : solo loro due infatti hanno chiuso una partita con almeno 45 punti, 10 assist e 5 triple nella storia della franchigia, con la stella che ha raggiunto anche quota 2.000 punti realizzati in 65 partite con la maglia della squadra di Los Angeles.

Nba, le altre partite della notte

Minnesota interrompe una striscia di cinque sconfitte in fila e supera Golden State (priva di Curry e Green lasciati a riposo e di Anthony Edwards fuori per un problema al piede) con il punteggio di 108-83: a fare la differenza i 18 punti di Julius Randle e la doppia doppia da 15 punti e 17 rimbalzi di Rudy Gobert. Cleveland supera di nuovo Orlando 114-98 (quarta vittoria di fila) grazie ai 45 punti di Donovan Mitchell. Sono 37 invece quelli mesi a referto da Paolo Banchero al suo massimo stagionale. Houston batte Memphis 108-99 con 33 punti a testa di Alperen Sengun e Kevin Durant (per i texani è la quinta vittoria nelle ultime sei, infliggendo invece il terzo ko in fila ai Grizzlie) mentre Boston resiste al tentativo di rimonta di Portland 102-94: protagonista Payton Pritchard che chiude con un canestro sulla sirena sia il primo che il secondo quarto e mette a referto 23 punti (20 quelli di Jaylen Brow). Nelle due gare posticipate per il maltempo Charlotte piega i 76ers (senza Embiid e Paul George) 130-93 con i padroni di casa che mandano tutto il quintetto in doppia cifra (30 punti in 27 minuti di Brandon Miller) mentre Atlanta supera i Pacers 132-116: per gli Hawks sette giocatori in doppia cifra guidati da CJ McCollum e Dyson Daniels.