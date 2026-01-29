NBA, Cleveland domina i Lakers. Fontecchio show ma Miami cade

I Cleveland Cavaliers non conoscono soste e continuano a volare. Al Rocket Mortgage FieldHouse arriva la quinta vittoria consecutiva, un successo pesantissimo contro i Los Angeles Lakers travolti con un netto 129-99, in una serata dal forte valore simbolico: quella che potrebbe essere stata l’ultima partita di LeBron James a Cleveland da giocatore . Prima della palla a due, il pubblico dell’Ohio ha omaggiato il suo ex re con un emozionante video-tributo, ma una volta iniziata la gara non c’è stata storia. Cleveland prende subito il controllo del match e lo mantiene per tutti i 48 minuti, mostrando profondità, intensità e grande equilibrio offensivo. Donovan Mitchell guida i Cavs con 25 punti, ben supportato dai 20 di Jaylon Tyson e dai 19 dalla panchina di De’Andre Hunter. Una prestazione corale che conferma lo stato di grazia della squadra di coach Bickerstaff.

Lakers ko. I risultati della notte

Serata amara invece per i Lakers. Luka Dončić è l’unico a salvarsi con 29 punti, mentre LeBron James, protagonista annunciato, si ferma a 11 punti con appena il 30% al tiro, visibilmente fuori ritmo in una gara mai realmente in discussione. Non è stata però solo la notte di Cleveland. In Florida va in scena un derby ad alta intensità, con Orlando che espugna Miami 133-124, tornando al successo dopo quattro sconfitte consecutive. Agli Heat non basta il miglior Simone Fontecchio della stagione: l’azzurro brilla dalla panchina con 23 punti, frutto di un eccellente 7/11 dal campo e 6 triple, confermandosi uno dei più in forma nel roster di Miami. Inutili anche la doppia doppia di Bam Adebayo (21 punti e 12 rimbalzi). A fare la differenza è Paolo Banchero, dominante con 31 punti e 12 rimbalzi, trascinatore dei Magic soprattutto nel terzo quarto, chiuso con un devastante parziale di 40-20 che spezza definitivamente l’equilibrio.