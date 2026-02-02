NBA, Knicks in striscia e Thunder ok sui Nuggets. Heat e Pistons travolgenti

Notte ricca di risultati e prestazioni individuali di spicco in NBA. I New York Knicks conquistano la sesta vittoria consecutiva superando al Madison Square Garden i Los Angeles Lakers per 112-100, trascinati dai 25 punti di OG Anunoby. Ai gialloviola non bastano i numeri di Luka Dončić, autore di 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Successo importante anche per i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, che battono i Denver Nuggets 121-111 grazie ai 34 punti e 13 assist di Shai Gilgeous-Alexander. Sottotono Nikola Jokić, che chiude con 16 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Tutto facile per i Miami Heat, che travolgono i Chicago Bulls 134-91 con 20 punti di Bam Adebayo. Serata complicata per Simone Fontecchio: parte in quintetto ma segna solo 2 punti in poco più di 18 minuti, aggiungendo 7 rimbalzi e 4 assist.