NBA, Knicks in striscia e Thunder ok sui Nuggets. Heat e Pistons travolgenti
Notte ricca di risultati e prestazioni individuali di spicco in NBA. I New York Knicks conquistano la sesta vittoria consecutiva superando al Madison Square Garden i Los Angeles Lakers per 112-100, trascinati dai 25 punti di OG Anunoby. Ai gialloviola non bastano i numeri di Luka Dončić, autore di 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Successo importante anche per i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, che battono i Denver Nuggets 121-111 grazie ai 34 punti e 13 assist di Shai Gilgeous-Alexander. Sottotono Nikola Jokić, che chiude con 16 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Tutto facile per i Miami Heat, che travolgono i Chicago Bulls 134-91 con 20 punti di Bam Adebayo. Serata complicata per Simone Fontecchio: parte in quintetto ma segna solo 2 punti in poco più di 18 minuti, aggiungendo 7 rimbalzi e 4 assist.
Le altre partite di Nba
Sempre a Est, vittorie nette per Detroit Pistons e Boston Celtics. Detroit passeggia contro i Brooklyn Nets per 130-77 con Cade Cunningham protagonista (18 punti e 14 assist), mentre Boston domina i Milwaukee Bucks 107-97 grazie ai 30 punti e 13 rimbalzi di Jalen Brown. Vittoria anche per i Cleveland Cavaliers, che espugnano il campo dei Portland Trail Blazers 130-111 con un Jarrett Allen monumentale da 40 punti e 17 rimbalzi. Successo esterno pure per i Los Angeles Clippers, vittoriosi a Phoenix contro i Phoenix Suns 117-93 con 25 punti di Kawhi Leonard. Il solito Victor Wembanyama guida i San Antonio Spurs al successo sugli Orlando Magic per 112-103 con 25 punti. Completano il quadro le vittorie dei Toronto Raptors sugli Utah Jazz (107-100) e dei Washington Wizards sui Sacramento Kings (116-112).