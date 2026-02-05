Nba, Brunson trascina New York: i Nuggets vanno ko

Gazie ai 42 punti di Jalen Brunson i New York Knicks battono i Denver Nuggets 134-127, dopo due tempi supplementari, ottenendo l'ottava vittoria consecutiva. Da segnalare anche la prova di Karl-Anthony Towns , che chiude con 24 punti e 12 rimbalzi. Ai Nuggets non bastano i 39 Jamal Murray.

Wembanyama trascina San Antonio

San Antonio batte Oklahoma 116-106, grazie ai 22 punti e 16 rimbalzi di Victor Wembanyama. Termina al primo overtime, invece, la sfida tra Milwaukee e i New Orleans Pelicans, vinta dai Bucks per 141-137. Sacramento ko in casa contro i Mempjhis (125-129), mentre Cleveland si impone sui Clippers in trasferta 124-91. Minnesota batte di misura e in trasferta Toronto 128-126.