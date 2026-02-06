Nba, i Lakers vincono ma perdono Doncic: ko Pistons e Rockets

I Los Angeles Lakers battono Philadelphia 119-115, ma rischiano di perdere Luka Doncic, costretto ad abbandonare il campo anzitempo per un problema al bicipite femorale sinistro. Un problema che ha allertato il tecnico JJ Redick, che si è detto preoccupato al termine della gara. I Lakers, nonostante l'assenza della stella slovena, sono riusciti ad imporsi grazie ai 35 punti di Austin Reaves e ai 17 di LeBron James.