Nba: show di Castle nella vittoria degli Spurs, LeBron James trascina i Lakers

Castle show e San Antonio piega Dallas

I San Antonio Spurs, secondi nella Western Conference, contro Dallas hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva, la seconda in 48 ore (138-125). Stephon Castle, 21 anni e Rookie of the Year 2025, ha disputato la miglior partita della sua carriera con una magica tripla doppia: 40 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. Victor Wembanyama ha chiuso con 16 punti (6 su 14 al tiro), 11 rimbalzi e tre stoppate. La stella esordiente di Dallas, Cooper Flagg, è stata ben contenuta (14 punti, 4 rimbalzi, 4 assist).

Oklahoma ko in casa contro Houston

Senza l'MVP in carica Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams (entrambi fuori per infortunio), gli Oklahoma City Thunder sono stati sconfitti in casa da Houston (112-106). I Rockets sono passati in vantaggio nel terzo quarto, ma non sono mai riusciti ad allungare (con un vantaggio massimo di 9 punti). Kevin Durant (20 punti, 4 assist) è stato ancora una volta decisivo, in particolare portando la sua squadra a 6 punti di vantaggio a 1:04 dalla fine con un tiro dalla media distanza, nonostante la feroce difesa di Aaron Wiggins. Tari Eason si è distinto per gli ospiti (26 punti), mentre Cason Wallace ne ha messi a segno 23. I Thunder rimangono in testa alla classifica della Western Conference.

Cleveland, esordio con vittoria per Harden

James Harden, ceduto a Cleveland all'inizio di questa settimana dai Los Angeles Clippers in cambio di Darius Garland, ha esordito con successo con la sua nuova squadra nella vittoria (132-126) sui Sacramento Kings. Harden, dopo un inizio lento, è stato decisivo nel quarto quarto con un totale di 23 punti e 8 assist, subentrando a Donovan Mitchell (35 punti) e Jarrett Allen (29 punti, 10 rimbalzi).

LeBron James trascina i Lakers, gli Hornets suonano la nona

A Los Angeles, LeBron James ha segnato 20 punti con sette rimbalzi e 10 assist, guidando i Lakers alla vittoria (105-99) sui Golden State Warriors. Joel Embiid ha nuovamente offerto una prestazione eccellente con 33 punti e 9 rimbalzi, spingendo Philadelphia alla vittoria (109-101) su Phoenix. L'MVP del 2023, ostacolato per anni da infortuni al ginocchio, sembra aver trovato il suo ritmo, così come la sua squadra, attualmente sesta nella Eastern Conference. Gli Charlotte Hornets hanno ottenuto la loro nona vittoria consecutiva ad Atlanta (126-119) con 26 punti di Miles Bridges contro una forte prestazione di Jalen Johnson (31 punti, 9 rimbalzi, 8 assist). Gli Hornets sono decimi nella Eastern Conference.