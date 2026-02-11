Lakers ko in Nba senza LeBron e Doncic, show di Wembanyama. Durant trascina i Rockets

I San Antonio Spurs hanno travolto i Los Angeles Lakers (136-108), decimati dagli infortuni, con il contributo determinenate di Victor Wembanyama che con 40 punti ha eguagliato il suo record stagionale in NBA. Il francese ha aggiunto 12 rimbalzi, due palle rubate e una stoppata, realizzando 13 tiri su 20 nei suoi 26 minuti di gioco. I Lakers erano privi di vari titolari tra cui LeBron James e Luka Doncic (infortunati), oltre ad Austin Reaves e Marcus Smart. Doncic ha saltato la terza partita consecutiva per uno stiramento al bicipite femorale. James ha saltato la seconda partita consecutiva per curare l'artrite ad un piede.

Vittoria dei Pacers sui Knicks

Gli Indiana Pacers, spinti dai 30 punti di Pascal Siakam, hanno battuto i New York Knicks (137-134) in una partita terminata ai supplementari al Madison Square Garden. Otto giocatori dei Pacers sono andati in doppia cifra per portare a casa la vittoria in una partita che ha visto un record stagionale di 39 cambi di vantaggio. Andrew Nembhard ha aggiunto 24 punti e 10 rimbalzi, mentre Quenton Jackson ne ha segnati 19, inclusi due tiri liberi decisivi a 3,9 secondi dalla fine dei supplementari. Jalen Brunson ha segnato 40 punti con cinque rimbalzi e otto assist per i Knicks. Josh Hart ha contribuito con una tripla doppia di 15 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns hanno aggiunto 22 punti a testa.

Show di Durant

A Houston, Kevin Durant ha segnato 26 punti per guidare i Rockets alla vittoria (102-95) sui Los Angeles Clippers. Sotto di un punto all'intervallo, i Rockets hanno preso il controllo nel terzo quarto. Erano in vantaggio di sei punti all'inizio del quarto e hanno rapidamente portato il vantaggio a 15 punti, vincendo facilmente.