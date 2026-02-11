Roma di nuovo capitale del basket: la strategia di Luka Doncic e i possibili scenari

Ci sarebbe anche il nome di Luka Doncic , stella dell'NBA, nel gruppo di investitori intenzionato - riporta The Athletic - ad acquistare la Vanoli Cremona per farla partecipare a Roma (dove il basket manca dalla stagione 2020-2021 - al campionato di Serie A di basket e alla nuova NBA Europe. A guidare la cordata ci sarebbe l'ex General Manager dei Dallas Mavericks, Donnie Nelson. Bisogna precisare che la stella dei Lakers non ricoprerebbe un ruolo esecutivo e non verrà "accompagnato" in questa avventura da Dirk Nowitzki, il cui portavoce Scott Tomlin ha smentito il coinvolgimento.

Perché Roma?

Come detto, Roma non vive il basket dal 2021, dal fallimento della Virtus, e l'idea del gruppo di investitori sarebbe proprio quella di dare alla Capitale una nuova squadra. Secondo quanto scritto da The Athletic, il Commissioner della NBA Adam Silver ha individuato in Roma e Milano i due mercati italiani più interessanti per la nuova lega europea (che potrebbe partire nel 2027), insieme a Londra e Manchester in Gran Bretagna, Parigi e Lione in Francia, Madrid e Barcellona in Spagna, Berlino e Monaco di Baviera in Germania, Atene in Grecia e Istanbul in Turchia.