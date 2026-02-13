Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Nba, LeBron James trascina i Lakers e riscrive la storia: nessuno come lui© APS

Nba, LeBron James trascina i Lakers e riscrive la storia: nessuno come lui

La stella di Los Angeles diventa il giocatore più anziano ad aver realizzato una tripla doppia, nel successo con Dallas
1 min

LeBron James riscrive la storia. A 41 anni e 44 giorni la stella dei Lakers diventa il giocatore più anziano ad aver realizzato una tripla doppia: nel match con Dallas, vinto da Los Angeles 124-120, LeBron mette a segno 28 punti, 10 assist e 12 rimbalzi, che gli permette di superare il record detenuto da Karl Malone, che aveva realizzato una tripla doppia per i Lakers a 40 anni e 127 giorni. LeBron, marcatore nella storia della Nba, non realizzava una tripla doppia dallo scorso 1° febbraio 2025, a New York.

Ok Blazers e Bucks

Nelle altre due sfide disputate nella notte in Nba, i Blazers si impongono sul campo degli Utah Jazz con il punteggio di 135-119, grazie ai 31 punti di Holiday e ai 23 di Donovan Clingan. Vittoria in trasferta anche per i Bucks, che sconfiggono Oklahoma 110-93, al termine di una sfida dominata. 

 

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Nba, Miami sbanca New OrleansLakers ko in Nba senza LeBron e Doncic

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS