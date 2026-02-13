Nba, LeBron James trascina i Lakers e riscrive la storia: nessuno come lui

LeBron James riscrive la storia. A 41 anni e 44 giorni la stella dei Lakers diventa il giocatore più anziano ad aver realizzato una tripla doppia: nel match con Dallas, vinto da Los Angeles 124-120, LeBron mette a segno 28 punti, 10 assist e 12 rimbalzi, che gli permette di superare il record detenuto da Karl Malone, che aveva realizzato una tripla doppia per i Lakers a 40 anni e 127 giorni. LeBron, marcatore nella storia della Nba, non realizzava una tripla doppia dallo scorso 1° febbraio 2025, a New York.