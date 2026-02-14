Nba, parte l'All-Star game: il Team Vince vince il Rising Stars

Il quadrangolare del Rising Stars ha aperto l'All-Star game dell'Nba a Los Angeles.Il successo è andato al Team Vince, guidato in panchina da Vince Carter. Protagonsita della serata è stato VJ Edgecombe a cui è andato il premio di Mvp della manifestazione, dopo aver messo a referto 17 punti in semifinale. Nella finale invece ha deciso il match con i tiri liberi che hanno portato al 25-24 finale.