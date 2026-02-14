Nba, parte l'All-Star game: il Team Vince vince il Rising Stars
Il quadrangolare del Rising Stars ha aperto l'All-Star game dell'Nba a Los Angeles.Il successo è andato al Team Vince, guidato in panchina da Vince Carter. Protagonsita della serata è stato VJ Edgecombe a cui è andato il premio di Mvp della manifestazione, dopo aver messo a referto 17 punti in semifinale. Nella finale invece ha deciso il match con i tiri liberi che hanno portato al 25-24 finale.
Niente da fare per il Team Melo con Carmelo Anthony in panchina. Curioso anche lo scontro tra fratelli nella prima semifinale tra Team Melo e Team Austin. In campo Dylan Harper e Ron Harper Jr. Il canestro decisivo per il Team Melo è stato deciso proprio in un uno contro uno di Dylan contro Ron Jr. Il programma del fine settimana prosegue questa sera con l'attesa gara delle schiacciate e di tiri da tre, ulteriore antipasto per il culmine che arriverà domenica sera con l'All-Star Game