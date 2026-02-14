Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
Nba, parte l'All-Star game: il Team Vince vince il Rising Stars© EPA

Nba, parte l'All-Star game: il Team Vince vince il Rising Stars

Stasera la gara delle schiacciate, mentre domenica la sfida tra i big
1 min

Il quadrangolare del Rising Stars ha aperto l'All-Star game dell'Nba a Los Angeles.Il successo è andato al Team Vince, guidato in panchina da Vince Carter. Protagonsita della serata è stato VJ Edgecombe a cui è andato il premio di Mvp della manifestazione, dopo aver messo a referto 17 punti in semifinale. Nella finale invece ha deciso il match con i tiri liberi che hanno portato al 25-24 finale.

Niente da fare per il Team  Melo con Carmelo Anthony in panchina. Curioso anche lo scontro tra fratelli nella prima semifinale tra Team Melo e Team Austin. In campo Dylan Harper e Ron Harper Jr. Il canestro decisivo per il Team Melo è  stato deciso proprio in un uno contro uno di Dylan contro Ron Jr. Il programma del fine settimana prosegue questa sera con l'attesa gara delle schiacciate e di tiri da tre, ulteriore antipasto per il culmine che arriverà domenica sera con l'All-Star Game

