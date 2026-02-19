Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Nba, stagione finita per Sabonis dei Sacramento Kings: deve operarsi© APS

Nba, stagione finita per Sabonis dei Sacramento Kings: deve operarsi

Il lituano si era lesionato il menisco ma ha rinviato l'intervento chirurgico, che ora invece è necessario
1 min
TagsNbaSabonis

Stagione finita per Domantas Sabonis, il giocatore dei Sacramento Kings che dovrà operarsi al ginocchio sinistro dopo essersi lesionato il menisco a novembre. Il lituano aveva saltato due mesi di stagione ed era rientrato a gennaio, evitando l'operazione, che però adesso non può più essere rimandata. Sacramento era già ampiamente fuori dai giochi per la corsa ai play-in e si è rivelato dunque inutile rischiare ulteriormente di giocare sopra all'infortunio, da qui la decisione di Sabonis di fermarsi. Per Domantas Sabonis stagione da appena 19 partite giocate e medie da 15.9 punti e 11.4 rimbalzi a partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

