Nba, i Pistons battono New York: decisivo Cade Cunningham
Dopo l'All-Star Weekend è ripartita l'Nba. In Eastern Conference spicca il successo dei Pistons, che si impongono 126-111 sul campo di New York, grazie alla prestazione super di Cade Cunningham, che ha sfiorato una tripla doppia stellare da 42 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, vanificando anche i 33 punti di Jalen Brunson e i 21 (con 11 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns. A tenere il passo di Detroit, che trova la quarta vittoria consecutiva, sono i Boston Celtics, che battoni i Golden State Warriors per 110-121, grazie ai 26 punti di Payton Pritchard: fondamentale anche il contributo di Jaylen Brown, con una tripla doppia da 23-15-13.
Ai Kings non bastano i trenta punti di Banchero
Stephon Castle trascina San Antonio contro i Phoenix Suns. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite, invece, per i Los Angeles Clippers, che superano i Denver Nuggets dopo un finale giocato punto a punto, fino al 115-114, grazie alla prestazio super di Bennedict Mathurin, che realizza 38 punti dalla panchina. Vittorie casalinghe anche per Cleveland Cavaliers (112-84 contro i Brooklyn Nets) e Washington Wizards (112-105 contro gli Indiana Pacers), mentre vincono in trasferta Houston Rockets (101-105 contro i Charlotte Hornets, che avevano vinto dieci delle precedenti undici partite), Atlanta Hawks (107-117 contro i Philadelphia 76ers), Toronto Raptors (101-110 contro i Chicago Bulls) e Orlando Magic (94-131 contro i Sacramento Kings con 30 punti di Paolo Banchero).