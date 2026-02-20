Nba, i Pistons battono New York: decisivo Cade Cunningham

Dopo l'All-Star Weekend è ripartita l'Nba. In Eastern Conference spicca il successo dei Pistons, che si impongono 126-111 sul campo di New York, grazie alla prestazione super di Cade Cunningham, che ha sfiorato una tripla doppia stellare da 42 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, vanificando anche i 33 punti di Jalen Brunson e i 21 (con 11 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns. A tenere il passo di Detroit, che trova la quarta vittoria consecutiva, sono i Boston Celtics, che battoni i Golden State Warriors per 110-121, grazie ai 26 punti di Payton Pritchard: fondamentale anche il contributo di Jaylen Brown, con una tripla doppia da 23-15-13.