Nba: Oklahoma batte Cleveland, battuta d'arresto per Lakers e Clippers

Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers, che nell'ultima giornata di Nba perdono in casa degli Oklahoma City Thunder. Il risultato finale di 121-113, è arrivato anche grazie alle triple di Isaiah Joe e Cason Wallace. Nella serata di ieri, successi interni anche da parte di Atlanta e Golden State. Gli Hawks, dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite, impongono il quarto stop consecutivo ai Brooklyn Nets per 115-104 allungando nell'ultimo quarto grazie alla doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi di Jalen Johnson. I Warriors, invece, giocano una partita molto solida contro i Denver Nuggets soffrendo solo nel terzo quarto, prima di effettuare il controsorpasso nell'ultimo parziale: 128-117 il risultato finale grazie ad oltre 20 punti a testa di Moses Moody (23), Al Horford (22) e De'Anthony Melton (20); ai Nuggets, non basta la tripla doppia di Nikola Jokic. Perdono le due squadre di Los Angeles: i Lakers, cadono per 89-111 contro i Boston Celtics, grazie a Jaylen Brown e Payton Pritchard, fondamentali nel centrare la terza vittoria di fila, l'ottava nelle ultime nove partite. I Clippers, invece, perdendo per 109-111 al termine di una partita molto tirata: decisamente entusiasmante il testa a testa tra Kawhi Leonard, che chiude con 37 punti nonostante il 2/7 da tre, e Desmond Bane, che di punti ne fa 36. Ai Clippers, inoltre, non bastano i 21 punti dalla panchina di Bennedict Mathurin, i Magic, infatti, rispondono con Paolo Banchero e Wendell Carter Jr. Vittorie esterne anche per i Portland Trail Blazers sui Phoenix Suns, e dei New York Knicks sui Chicago Bulls. Philadelphia 76ers batte i Minnesota Timberwolves. Anche i Charlotte Hornets che vincono contro i Washington Wizards e i Dallas Mavericks si impongono sugli Indiana Pacers.

