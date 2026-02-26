Nba, Jokic trascina Denver: doppia doppia da urlo, Boston ko. Detroit sorprende Oklahoma

WASHINGTON (STATI UNITI) - Sei le partite disputate nella notte Nba e il protagonista, ancora una volta, è Nikola Jokic . Il fuoriclasse serbo trascina Denver al successo casalingo contro Boston (103-84) andando a referto con una doppia doppia da 30 punti e 12 rimbalzi (più 6 assist). Ai Celtics non bastano invece i 23 di Jaylen Brown e i 20 di Derrick White . Serata da incorniciare anche per Detroit : i Pistons piegano 124-116 i campioni in carica di Oklahoma grazie a un Cade Cunningham da 29 punti e 13 assist e un Jalen Durent da 29 punti e 15 rimbalzi. Sempre out per infortunio Shai Gilgeous-Alexander , l'ultimo a mollare tra le fila dei Thunder è Jaylin Williams (30 punti+11 rimbalzi).

Nba, le altre partite

Nelle altre sfide dispuate oltreoceano spicca il ko di Cleveland che, nonostante i 27 di Jarrett Allen e i 26 di Dennis Schroder, alza bandiera bianca a Milwaukee: 118-116 il finale per i Bucks, che la spuntano grazie al canestro a 20 secondi dalla fine di Kevin Porter Jr, autore di 20 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Bene invece Houston che liquida Sacramento con un perentorio 128-97: mattatore del match disputato al Toyota Center è Alperen Sengun, autore di una tripla doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Non è da meno Reed Sheppard, che mette a referto 28 punti e 3 rimbalzi. Vince anche San Antonio che sbanca Toronto con il punteggio di 110-107. Ben sei giocatori in doppia cifra per gli Spurs, il migliore è Devin Vassell con 21 punti. Serata storta al tiro per Victor Wembanyama: solo 12 punti e 8 rimbalzi, con 3/12 dal campo, per il 22enne francese. Infine, colpo esterno di Golden State sul parquet di Memphis: i Warriors vincono 133-112 sul parquet dei Grizzlies sfruttando i 21 punti di Will Richard e i 19 punti con 8 rimbalzi e 6 assist di Brandon Podziemski.